美國聯合諮詢服務 談FDA進口貨物被拒現象
FDA拒絕進口(IMPORT REFUSALS)是一項最終行政決定，認定被扣留的貨物違反了美國關於食品、藥品或消費者安全的法律。被拒收的產品在法律上被禁止入境，必須在海關與邊境保護局(CBP)的監管下於90天內進行銷毀或出口。
進口被拒的原因主要為：
*摻雜：產品不安全，受沙門氏菌等病原體汙染，或含有未經核准的藥物殘留。
*標籤不當：標籤缺少必要的營養成分表或成分表，或包含虛假資訊。
*監管違規：設施未達註冊要求，或拒絕接受強製的境外檢查。
FDA針對各類受監管產品的進口拒收情況日益增多。藥品進口被拒也不例外，因為：藥品企業註冊狀態失效(Establishment De-Registration)、產品列名資訊過時(Drug De-List)、NDC（國家藥品代碼）不匹配(NDC Number Mismatch)、標籤內容與FDA備案資訊不符(Labeling Non-Compliance)、美國進口商沒有在FDA系統內註冊(Unauthorized Importer)。
華丹尼(Daniel Hue)，從事FDA，USDA，US CUSTOMS的諮詢多年，成功案例無數。有關更多FDA進口貨物被拒的預防，避免措施及如何在貨物被拒前與FDA溝通，將貨物順利進入美國的細節及竅門，提供免費諮詢服務，可以幫到商家。
美國聯合諮詢服務公司（United Consulting Services，見圖），地址11030 Weaver Avenue, South El Monte, CA 91733，電話626-234-9468，[email protected]，https://www.ucs.la，微信號：danielh73。
FDA進口被拒屬於最終行政決定，表示貨物已被認定違反美國食品、藥品或消費者安全相關法律，因此依法不得入境。 被拒收的產品在法律上禁止入境，必須在海關與邊境保護局CBP監管下，於90天內完成銷毀或出口，不能留在美國市場。 常見原因包括企業註冊失效、產品列名過時、NDC號碼不匹配、標籤內容與FDA備案不符，以及美國進口商未完成FDA註冊。
精華 FAQ
FDA進口被拒屬於最終行政決定，表示貨物已被認定違反美國食品、藥品或消費者安全相關法律，因此依法不得入境。
被拒收的產品在法律上禁止入境，必須在海關與邊境保護局CBP監管下，於90天內完成銷毀或出口，不能留在美國市場。
常見原因包括企業註冊失效、產品列名過時、NDC號碼不匹配、標籤內容與FDA備案不符，以及美國進口商未完成FDA註冊。
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