AAEDE8月14日舉辦第十五屆年度招聘暨就業博覽會

亞裔 美國人經濟發展企業(Asian American Economic Development Enterprises, Inc., (AAEDE)將再次舉辦年度招聘暨就業博覽會。

AAEDE成立於1977年，作為一家501(c)(3)非營利組織，始終致力於為大眾提供經濟自立服務，並推動社區多元化發展。自2012年起，AAEDE每年八月舉辦免費的大型招聘暨就業博覽會，為企業與求職者提供交流與連結的平臺。今年是第十五屆年度招聘暨就業博覽會將於8月14日（星期五）上午9時至下午1時，在阿罕布拉市(Alhambra)的Almansor Court隆重舉行（地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801）。誠摯邀請南加州 各地的求職者及企業踴躍參與。共同開啟職涯新篇章。

本次招聘會匯聚來自各行各業的知名企業，包括金融、醫療、教育、郵政服務及政府等領域。現場將提供從入門職位到專業職涯發展等多元工作機會,為不同背景及經驗層級的求職者創造優質就業選擇。

就業是人生的重要轉折點。選擇優秀的企業並找到理想工作至關重要。活動旨在為求職者提供更多求職管道與資訊，鼓勵應徵者與企業代表直接交流，搭建求職者與雇主面對面互動的橋樑。

活動現場亦將設置面試工作坊，提供履歷修改與列印服務，協助求職者更深入瞭解企業文化與職位需求。

今年，AAEDE很榮幸邀請特別嘉賓Judy Chu、Vinh T. Ngo及Paul Chang蒞臨致詞。他們將分享自身職涯歷程與成功經驗，鼓勵更多人充滿信心地追求職業目標。

此外，活動當天將免費發放精美環保購物袋，以及雇主資訊手冊、會場地圖與免費停車服務。

AAEDE堅信，一份穩定且具有發展前景的工作能夠改變個人的未來，也能為整個社區帶來積極影響。這份信念正是AAEDE多年來持續舉辦招聘暨就業博覽會的初衷。

無論是應屆畢業生、正在尋找職涯轉換機會的專業人士，或是準備重新投入職場的社區成員，AAEDE年度招聘暨就業博覽會都是不容錯過的重要機會。

更多資訊瀏覽：www.aaede.info或聯絡電話：(626)572-7021，電子郵件：[email protected]。