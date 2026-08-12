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華埠服務中心社區經濟發展部協助創業夢

洛杉磯訊
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華埠服務中心（Chinatown Service Center，簡稱 CSC）的「社區經濟發展部」，為洛杉磯縣內的小型企業、創業家及社區居民，提供多方面的支援與服務，從創造成功的財務管理途徑，到發展小型企業，致力於幫助大家實現財務和創業夢想。

華埠服務中心「社區經濟發展部」高級商業顧問Johnny黃（見圖）表示，為小型企業服務計劃及本地創業者，提供的各種務實性幫助，無論是準備創業、穩定現有營運、申請資金，或規劃未來發展，該部門都會依照企業所處的不同階段，提供一對一的個別輔導。服務內容包括商業計畫、財務預測、現金流量分析、財務紀錄整理、行銷建議，以及協助企業主了解推動業務發展所需的各項步驟。也提供英語及國語的商業講座，主題涵蓋商業規劃、財務管理、信用、行銷、稅務及資金融通等實用內容。

華埠服務中心協助個人與家庭提升財務健康的社區服務，包括「財務管理 」，協助居民建立財務知識、改善信用、管理債務及規劃家庭預算；「免費報稅服務計劃」(VITA)，為符合資格的民眾提供免費報稅服務；以及「低收入納稅人服務」(LITC)，協助符合資格的納稅人，處理稅務爭議及相關問題。

「社區經濟發展部」聚焦於企業資金，尤其是補助金與小型企業貸款，如希望了解兩者之間的主要差異、各自適合的情況，以及企業主在申請前應做好哪些準備，常見文件包括營業執照、報稅資料、銀行月結單、損益表、財務預測、公司所有權文件，以及清楚說明資金用途的計畫，為何準確的財務紀錄、完整有序的文件，以及合理的資金使用計劃，對貸款機構或補助計劃審核企業至關重要等問題，可電213-808-1700或電郵至[email protected]查詢，「社區經濟發展部」團隊隨時準備為大家提供協助。

此外，CSC Lending如何協助企業主準備並整合申請資料，信用分數是審核過程的一部分，但CSC Lending採取更全面且個人化的方式，綜合評估企業的財務狀況、營運情況及實際需求。透過英語、粵語及國語服務，「華埠服務中心」都能夠在每個階段提供指導，協助企業主提升申請準確度，更有信心掌握適合的資金機會。

「華埠服務中心」在華埠地區所帶來的實際影響，包括補助金計畫、傳承企業計畫(Legacy Business Program)及其他小型企業服務，這些計劃協助本地企業取得資金、延續長期經營、改善營運條件，並持續為社區提供服務。地址在711 W College Street, Los Angeles, CA 90012，網址www.cscla.org。

精華 FAQ

  • 該部門依企業階段提供一對一輔導，內容包括商業計畫、財務預測、現金流量分析、財務紀錄整理與行銷建議，協助創業者從準備到營運穩定逐步前進。

  • CSC也提供財務管理、免費報稅服務計劃VITA，以及低收入納稅人服務LITC，幫助居民建立理財能力、改善信用、管理債務，並處理稅務爭議與相關問題。

  • 常見文件包括營業執照、報稅資料、銀行月結單、損益表、財務預測、公司所有權文件，以及清楚說明資金用途的計畫；完整紀錄與合理規劃有助提高審核通過率。

低收入 華埠 華埠服務中心

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