洛杉磯首家鼎級AI機器人功能養生館隆重開幕

洛杉磯地區首家「鼎級AI機器人功能養生館」8月8日正式開幕，吸引地方政商界、社區領袖、專業人士及多位長期支持品牌發展的嘉賓到場，共同見證新品牌啟航。開幕典禮現場舉行剪綵及頒獎儀式，象徵科技健康養生概念正式進入洛杉磯市場。

開幕活動當天，多位地方及社區代表出席並參與剪綵及頒獎，包括聖蓋博市長Eric Chan、副市長丁言愉、阿凱迪亞市長Paul Chen，以及Chester莊佩源主席、傅建軍會長、李斌律師、袁政洪醫生、馮軍會長、Mike Gu班長、易學風水大師王智等嘉賓，並與創辦人Annie Wang，顧建江共同見證品牌正式啟航。

創辦人Annie Wang 接受采訪

創辦人Annie Wang在致詞時表示，品牌一路從醫美領域拓展至男性抗衰老服務，再發展至今日的AI機器人功能養生館，每一步都離不開客戶、合作夥伴及多年好友的信任與支持。她表示，希望透過科技與專業服務，打造一個真正值得消費者信賴的健康管理空間。

Annie Wang指出，養生館的服務理念並非單純提供傳統按摩，而是透過AI智慧設備進行身體狀態評估，再依據個人需求制定相應的調理方案。她強調，團隊希望以科技提升服務的精準度，並堅持提供真誠、專業且不以推銷為導向的服務，讓消費者每次到店都能獲得完整的身體評估與個人化體驗。

創辦人顧建江 接受采訪

另一位創辦人顧建江在開幕致辭中介紹，門市核心特色為AI智慧型養生設備，結合美國相關AI技術與中國傳統中醫養生理念，融合EMS射頻、衝擊波、溫控氣壓負壓、砭石熱敷及紅藍光理療等功能，並配備多款專用探頭，提供多元化的調理模式。此外，館內亦設置AI智慧頭部護理設備，為顧客提供頭部放鬆及養護服務。

聖蓋博市長Eric Chan、副市長丁言愉頒發賀狀

目前養生館主打四大特色項目，包括「古法艾灸」、「功夫肩頸」、「元氣腎寶」及「爆脂暖腹」，由專業技師根據個人狀況提供客製化服務。館方表示，未來將持續更新設備及服務項目，進一步拓展科技健康管理的應用。

阿凱迪亞市長Paul Chen 頒發賀狀

顧建江同時表示，品牌希望以洛杉磯旗艦店作為發展起點，逐步建立具有標準化服務模式的連鎖品牌，並提出三年內拓展至50家門店、五年內登陸納斯達克完成IPO的發展規劃。

主辦方表示，隨著人工智慧與健康管理技術持續發展，傳統養生服務正逐步走向科技化、個人化與智慧化。鼎級AI機器人功能養生館希望透過科技設備、專業服務及傳統養生理念的結合，為洛杉磯社區提供新的健康管理選擇。

在開幕典禮最後，主辦方也向所有到場嘉賓及長期支持品牌發展的朋友表達感謝，並表示期盼將鼎級AI機器人功能養生館打造為值得家庭信賴的健康夥伴，為更多消費者帶來科技與傳統養生相結合的新體驗。