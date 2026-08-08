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梅大師「太核兹熱氧儀」經絡疏通 調理身心改善疼痛

洛杉磯訊
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梅大師經脈療法第13代傳人。
梅大師經脈療法第13代傳人。

近年來，科學研究發現，持續的疼痛會誘發嚴重的焦慮與憂鬱；形成「疼痛、壓力、加劇疼痛」的循環。因此，除了身體治療外，如何透過整體調理改善身心狀態，也成為不少民眾關注的方向。

隨著民眾對健康管理與自然療法的重視，各類結合傳統技術與現代輔助設備的養生服務逐漸受到關注。其中，「太核兹經絡穴位疏通」療法因其強調整體調理與經絡平衡，吸引不少有慢性不適困擾的族群體驗。接受治療的族群中年輕人有上漲趨勢。

經脈療法背景的梅大師，榮獲google 2025年度BEST of Award最佳疼痛診所。主打透過經絡疏通與氣血調和，協助改善多種常見健康問題，包括頸椎不適、肩頸僵硬、腰背壓力、膝關節疼痛，以及中風後復原等。此外，亦涵蓋如耳鳴、頭痛、壓力型落髮、慢性疼痛與亞健康狀態的輔助調養。

在技術層面，服務內容結合多元方式進行整體調理，包括以「太核兹熱氧儀」進行經絡疏通、外用調理產品輔助、磁療應用，以及氣功與掌灸等傳統手法，強調從內外雙向促進身體循環與機能恢復。

梅大師表示，療程以個別化評估為基礎，依據每位顧客的身體狀況設計專屬調理方案，提升便利性。體驗者回饋指出，在接受調理後，身體疼痛，緊繃感與疲勞狀況有改善。

梅大師強調，十病九寒「寒氣影響健康」，他認為身體保暖與經絡暢通對維持機能運作具有重要性，並將腹部調理視為女性保養的一環，有助於改善體態、舒緩經期不適與促進循環。

太核兹經絡穴位疏通療法，可疏通帶脈，瘦肚瘦腰；緊緻肌膚，收緊線條；保養卵巢、妊娠紋淡化；排除沒有完全排乾淨的月經；調理便秘，調理經期，排除宮寒。痛則不通，通則不痛。

梅大師台灣經脈療法第13代傳人，獨家秘方氣功輔助調理，Ai智能磁療，太赫茲熱氧儀，打通穴位、疏通經脈。調理各種痛症、骨質增生、心跳不正、久咳、氣喘病。攝護腺炎、更年期症狀。

電話626-236-2233（可上門調理），梅大師626-380-5828。

總店地址：608 E, Valley Blvd, San Gabriel，（順發超市門口第一間店），分店位爾灣HOAG IRVINE醫院。微信：ray123-8888。

「太核兹經絡穴位疏通」療法。
「太核兹經絡穴位疏通」療法。

榮獲google年度BEST of Award最佳疼痛診所。
榮獲google年度BEST of Award最佳疼痛診所。

精華 FAQ

  • 報導主要介紹梅大師推廣的太核兹經絡穴位疏通療法，強調以經絡平衡、氣血調和與整體調理，協助改善疼痛、緊繃與疲勞等狀況。

  • 內文指出療程結合太核兹熱氧儀、外用調理產品、磁療、氣功與掌灸等方式，訴求從內外雙向促進循環與機能恢復。

  • 文中稱可調理頸肩腰膝疼痛、中風後復原、耳鳴、頭痛、慢性疼痛、攝護腺炎與更年期症狀，並提供電話預約、上門調理及美國門市服務。

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