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福全健保Medicare福利諮詢 8月免費系列講座

洛杉磯訊
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為協助社區民眾提升健康管理知識，並深入了解Medicare相關福利，福全健保（見圖）8月於蒙特利公園市及羅蘭崗兩處社區中心推出一系列免費健康講座、社區活動，以及Medicare福利說明與一對一諮詢服務，內容涵蓋健康保健、生活應用及福利規劃，歡迎社區民眾踴躍參加。

隨著高齡人口持續增加，民眾對健康照護、慢性病管理及Medicare福利規劃的需求也日益提升，福全健保希望透過定期舉辦健康講座及社區活動，讓民眾在熟悉的社區環境中獲得實用健康知識，並由專人提供福利說明與諮詢，協助規劃更完善的醫療保障。

8月期間，兩處社區中心皆提供免費Medicare福利諮詢服務，由專人協助說明各項保障內容、福利規劃及會員權益，解答民眾對Medicare計畫及福利的相關疑問。民眾可致電（833）524-9258預約或洽詢，也可直接前往社區中心了解各項服務。蒙特利公園市社區中心位於117 W. Garvey Ave., #C, Monterey Park；羅蘭崗社區中心位於19705 Colima Rd., #11, Rowland Heights。

羅蘭崗社區中心諮詢時間為8月10日至14日、17日至21日，以及24日至26日、28日及31日，每日上午10時至下午4時。

蒙特利公園市社區中心則提供上午及下午兩個諮詢時段。上午場為上午9時30分至中午12時30分，服務日期包括8月10日、12日、14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、26日、28日及31日；另於8月26日下午1時30分至5時提供下午場諮詢服務。

除Medicare福利諮詢外，福全健保8月也安排多場貼近日常生活的健康與生活講座。近期南加州持續高溫，長時間曝曬及水分補充不足容易增加中暑風險，尤其長者更需提高警覺。福全健保特別規劃「預防中暑」、「中老年人養生」、「食療養生」及「冬病夏治」等課程，分享夏季保健觀念、日常養生方式及飲食建議，協助民眾提升自我照護能力。

隨著數位生活日益普及，智慧型手機已成為聯繫親友、預約看診、查詢醫療資訊及接收政府服務的重要工具，但仍有不少長者對手機操作感到陌生。因此，福全健保推出「手機小課堂」，透過實際操作教學，協助民眾學習視訊通話、拍照、地圖導航及常用手機功能，提升數位應用能力，也希望幫助長者降低因不熟悉科技而產生的不便。

此外，口腔健康也是不少民眾關心的議題，社區中心安排「評估是否適合植牙」及「假牙」講座，介紹植牙評估重點、假牙保養及日常照護知識；另邀請洛杉磯縣心理健康局舉辦「化解衝突 做自己的主人」講座，分享情緒管理與溝通技巧，協助民眾建立正向的人際互動。同時廣東話、普通話福全各計劃說明會及會員生日會等社區活動，讓民眾在獲得健保知識的同時，也能與社區建立更多交流互動。

羅蘭崗社區中心將於8月19日下午3時至4時舉辦「洛杉磯縣心理健康局－化解衝突 做自己的主人」講座；8月27日中午12時至下午1時舉辦「手機小課堂」，協助長者熟悉智慧型手機操作技巧。

蒙特利公園市社區中心則規劃多元健康課程，包括8月10日下午3時至4時舉辦「評估是否適合植牙」講座；8月11日上午10時30分至11時30分舉辦福全C-SNP計劃（廣東話）說明會；8月12日下午2時至3時舉辦「手機小課堂」；8月13日上午10時30分至11時30分舉辦福全C-SNP計劃（普通話）座談，下午2時至3時舉辦「冬病夏治」講座；8月19日下午2時至3時舉辦會員生日會，下午3時至3時30分舉辦「中老年人養生」講座，下午3時至4時舉辦「預防中暑」講座；8月21日下午2時至3時舉辦「假牙」講座；8月25日上午10時30分至11時30分舉辦福全長壽、超值計劃（廣東話）說明會；8月27日上午10時30分至11時30分舉辦福全長壽、超值計劃（普通話）說明會，下午3時30分至4時30分舉辦「食療養生」講座。

所有活動均免費開放參加，無需事先報名，現場並備有精美禮品，數量有限，送完為止。如需普通話服務或其它協助，可致電（833）524-9258（TTY：711），服務時間為週一至週五上午9時至下午5時。

精華 FAQ

  • 活動重點包括Medicare福利說明、一對一諮詢、健康講座與社區交流活動，並由專人協助解答保障內容、福利規劃及會員權益等問題。

  • 可致電(833)524-9258預約或洽詢，如需普通話服務或其他協助，也可使用TTY：711聯絡，服務時間為週一至週五上午9時至下午5時。

  • 羅蘭崗安排心理健康局講座與手機小課堂；蒙市則有植牙評估、手機小課堂、C-SNP與長壽計劃說明會，以及中暑預防、養生與食療等課程。

蒙特利公園市 健保

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