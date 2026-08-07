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升學規劃Admission Masters 8月8日免費線上講座「超越完美GPA」

洛杉磯訊
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隨著美國高等教育申請競爭持續升溫，頂尖大學錄取標準不斷提高，僅憑優異學業成績已難以確保錄取優勢。面對越來越多擁有高GPA、豐富課外活動及優秀考試成績的申請者，學生如何在眾多競爭者中展現個人特色，成為近年大學申請規劃的重要課題。

升學規劃機構Admission Masters將於8月8日下午1時舉辦免費Zoom線上升學講座，主題為「超越完美GPA：打造一份在競爭最激烈的申請季脫穎而出的申請」(Beyond the Perfect GPA: Building an Application That Stands Out in the Most Competitive Cycle Yet)，邀請準備申請美國大學的高中生及家長參與，深入了解最新招生趨勢、申請策略與如何建立更具競爭力的申請資料。

講座採Zoom線上方式進行，免費開放報名。活動時間為8月8日（星期六）下午1時，報名連結： https://shorturl.at/tBrcJ

此次講座由Admission Masters執行長Jenny Wheatley主講（見圖）。Wheatley曾擔任加州大學洛杉磯分校(UCLA)及約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)招生官，具備多年大學招生審查及升學輔導經驗，長期協助學生理解美國大學招生制度，制定個人化申請策略。

Wheatley表示，近年來美國頂尖大學申請競爭程度明顯提高，招生委員會在審查申請資料時，不再只關注分數與排名，而是希望了解學生作為個體的完整故事，包括學習動機、個人成長、領導能力、社區參與，以及面對挑戰時展現出的韌性與思考方式。

「完美GPA只是申請的一部分，而不是全部。」她指出，在高度競爭的申請環境中，學生需要思考如何將自己的經歷轉化為有連貫性、有深度且令人印象深刻的申請故事，讓招生官看見成績之外的個人價值與未來潛力。

本次講座內容將涵蓋多項學生與家長關注的申請重點，包括如何撰寫具說服力的大學申請文書、如何準備大學面試、如何選擇及整合課外活動，以及如何透過整體規劃建立具有個人特色的申請形象。

此外，講座也將針對SAT等標準化測驗在現行招生制度中的角色進行分析。隨著不同大學對測驗政策持續調整，學生與家長普遍關注標準化考試是否仍具影響力，以及應如何安排準備時間。Wheatley將分享相關趨勢，協助家庭根據自身情況制定更有效率的申請計畫。

她進一步表示，美國大學申請制度雖然提供標準化格式，但每位學生的背景、興趣與人生經歷各不相同。申請文件的核心價值，在於透過有限篇幅呈現學生獨特的一面，包括個人探索過程、學術興趣形成、課外投入背後的原因，以及未來希望在大學環境中如何成長。

Admission Masters教育機構，由具備大學招生及升學輔導背景的專業團隊組成，致力於協助學生與家庭掌握美國大學申請流程，從早期規劃、活動布局、文書準備、面試訓練，到整體申請策略提供系統化支持。

在申請競爭日益激烈的環境下，許多家庭開始更加重視長期規劃，而非僅在申請截止前進行文件整理。Admission Masters希望透過此次免費講座，幫助學生及家長了解招生趨勢，提前思考如何發掘自身優勢，建立更符合個人特色與目標大學期待的申請方向。

了解如何在「高分競爭」之外，打造一份更完整、更具說服力的大學申請資料。

精華 FAQ

  • 講座將於8月8日星期六下午1時以Zoom線上方式進行，並免費開放報名，主要對象是準備申請美國大學的高中生與家長。

  • 因為頂尖大學申請競爭愈來愈激烈，招生官不只看分數與排名，也重視學生的成長故事、領導能力、社區參與與面對挑戰的韌性。

  • 內容將涵蓋申請文書撰寫、面試準備、課外活動整合，以及SAT等標準化測驗的角色分析，協助家庭制定更完整有效的申請計畫。

升學 加州大學 約翰霍普金斯大學

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