行天下旅遊長江＋台灣14天豪華河輪全包遊

舒適房間。

想帶父母回中國走一趟，卻不想天天搬行李、換飯店、趕行程？由行天下旅遊規劃、世界日報 媒體贊助的「千里詩畫長江」14天豪華河輪之旅，將於2026年10月23日啟航，時間所剩不多，有意參加的旅客宜把握機會盡快報名。

此行程獨家包下五星級河輪「長江貳號」，從上海一路航行至重慶，橫跨七省市、航程超過2,000公里，堪稱近年少見兼具文化底蘊與舒適體驗的長江深度遊產品。最重要的是，團費每人2,999美元起，就已經把住宿、餐飲、交通與觀光 門票全部打包在內，超值程度相當罕見。

行天下旅遊表示，2,999美元的團費涵蓋上海虹橋希爾頓酒店、重慶來福士洲際酒店住宿，以及9晚五星級河輪陽台客房、船上三餐與指定酒水、黃山、廬山、長江三峽等熱門景點門票，再加上全程專車接送與專業導覽服務。換算下來，等於一趟14天的深度長江之旅，食宿交通通通不用再額外操心，性價比高，尤其適合想帶父母出遊、又不想被瑣碎花費和安排搞得心累的家庭。

值得一提的是，這趟行程也可彈性安排台灣順道遊，無論是先飛台灣停留幾天、再銜接長江行程，或是長江之旅結束後再轉往台灣走走，都可依旅客需求彈性規劃，一次旅行、兩地暢遊，特別適合久居北美、難得返亞的旅客，順道探親訪友或重溫台灣的人情與美食。

行程專為北美華人市場打造，全船僅接待北美華人旅客，不必與陌生團體混搭，語言溝通與生活習慣相近，旅途更加輕鬆自在。除了上海、重慶兩晚入住五星飯店外，其餘9晚都在有「流動五星級酒店」美譽的長江貳號上度過，船上設有全陽台客房、泳池、KTV、麻將室、深夜食堂及太極課程，不必天天打包行李換飯店，帶長輩出遊格外省心。

岸上行程同樣精采：上海外灘、南京路、城隍廟，蘇州正產季的陽澄湖大閘蟹，黃山的奇松怪石與雲海，再深入景德鎮、武漢、岳陽等歷史文化名城，最終穿越長江三峽，親眼見證三峽大壩及五級船閘工程的浩大規模。行天下旅遊指出，每35位旅客配有專屬管家、領隊與導遊，並安排多輛專車接駁，減少舟車勞頓；船上三餐及指定酒水已含在團費內，也可提前預訂素食餐點。

行天下旅遊提醒，此次行程僅此一團、10月23日準時出發，標準陽台雙人房每人2,999美元起，名額有限、額滿為止，想帶父母體驗這趟超值又省心的長江之旅、順道安排台灣行程，建議把握時間及早報名。報名專線：626-545-2600，微信號：xingtravel101。

長江貳號。

室內泳池。