美國華人社團聯合會二十週年夏日團建活動圓滿舉行

為慶祝美國華人社團聯合會（美華聯，RCAO）成立二十週年，進一步凝聚團隊力量、增進成員交流，7月31日至8月2日，美華聯在加州大熊湖（Big Bear Lake）舉行“山水有約，同心同行 ”二十週年慶功暨夏日團聚活動。主席辦公會成員、常委、執行主席團、董事會成員及家屬齊聚湖畔，在輕鬆愉快的氛圍中共敘情誼、共話發展，為美華聯邁向新征程凝聚共識。

該活動是美華聯二十週年慶典暨第十二屆領導集體就職典禮後的首次大型集體活動，也是新一屆領導團隊與廣大成員、家屬的一次重要相聚。活動融合團隊建立、文化交流、慶功聯誼於一體，既回顧了二十年的奮鬥歷程，也展望了未來的發展藍圖。

美華聯主席張勇致辭

美華聯主席張勇代表主席辦公室會向全體成員、家屬、工作人員、志工及贊助單位表示感謝。他表示，二十年來，美華聯的發展離不開歷屆同仁的團結奉獻。本次團建不僅讓大家放鬆身心、加深友誼，更進一步增強了團隊凝聚力和向心力，希望大家繼續秉持團結僑胞、服務社區、奉獻社會的宗旨，攜手開創美華聯更加美好的未來。

美華聯執行主席團常務主席王明明致辭

活動由美華聯執行主席團常務主席王明明擔任總指揮，全面負責活動規劃與組織協調。從前期實地考察、活動方案製定，到住宿、交通、餐飲、文藝演出及安全保障等各項工作均進行了周密安排。

總策劃熊文勝、總召集許承武、總協調林旭及組織委員會、秘書團隊及廣大志願者密切合作，確保活動安全、有序、圓滿完成。

本次團建內容豐富、形式多元。夏季大熊湖湖光山色、風景宜人，與會友入住特色木屋，漫步在湖畔、暢談交流，在親近大自然中放鬆身心、增進友誼。百家宴成為活動的一大亮點，大家紛紛帶來拿手菜，山東燒雞、港式燒鴨、揚州炒飯、羊蝎子、韭菜盒子、酸辣湯等數十道南北風味佳餚匯聚一堂，大家圍桌共享美食、暢敘鄉情，濃濃的家鄉味拉近了彼此距離。

包餃子友誼賽採取隨機組隊方式，大家分工協作，在互動中增強默契，也讓中華傳統飲食文化煥發新的活力。晚間文藝聯歡同樣精彩紛呈，歌曲演唱、詩歌朗誦、脫口秀及卡拉OK等節目輪番上演，現場歡歌笑語不斷，充分展現了美華聯大家庭團結和諧、積極向上的精神風貌。

活動中舉行的「美華聯家書」分享環節溫馨感人。多位主席及領導成員透過書信回顧組織二十年的發展歷程，表達對並肩奮鬥同仁的感謝和對未來發展的美好祝愿。其中，美中文化協會會長王薇寫給林旭主席的一封家書真摯細膩，深深打動了現場嘉賓，不少人與會者為此動容。

活動也得到社會愛心企業的大力支持。公爵麵包公司（Bread Duke）贊助活動早餐，老東北融合菜餐飲有限公司支持燒烤晚宴，為活動增添了濃厚的家鄉味和溫馨氛圍，充分體現了華人企業服務社區、支持社團發展的責任擔當。

兩天的相聚雖短，卻留下了珍貴回憶。站在新的歷史起點，美華聯將繼續凝聚僑心、匯聚僑力，與廣大僑胞攜手同行，共同譜寫新時代華人社團發展的嶄新篇章。