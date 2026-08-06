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SYTK Sullungtang牛骨湯專門店 夏季滋補「人參雞湯」特價

洛杉磯訊
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人參雞湯。
人參雞湯。

隨著夏季高溫來襲，不少民眾認為天熱應該吃冰消暑，但韓國人卻流傳著「以熱治熱」的養生智慧。在一年中最炎熱的三伏天（初伏、中伏、末伏），許多人反而會選擇喝上一碗熱騰騰的人參雞湯，透過熱湯促進排汗、帶走暑氣，同時補充因大量流汗而流失的營養與體力，因此每到夏季，人參雞湯便成為韓國家庭與餐廳最受歡迎的滋補料理之一。

位於洛杉磯韓國城的SYTK Sullungtang牛骨湯專門店，也因應夏季推出人氣滋補料理「人參雞湯」，特價14.99元，希望讓消費者以實惠價格品嘗韓國傳統養生美食，該優惠8月底截止。店家表示，人參、雞肉、糯米及紅棗等食材，不僅能補充元氣，也有助恢復體力，是夏季進補的選擇。

五周年慶優惠為每天上午10時至下午2時限定外帶(TOGO)，招牌雪濃湯(Sullungtang)特價10.99元，並免費附贈泡菜及蘿蔔泡菜，吸引不少上班族及附近居民前往。

此外，餐廳每周二推出外帶限定特價，超大份量雪濃湯(Extra Portion Sullungtang)或超大份量解酒湯(Extra Portion Shiitake Haejangguk)，18.50元，以及超大份量牛膝骨湯(Extra Portion Ox Knee Bone Soup)26.50元，份量十足，適合2人分享。

每周四則推出另一波外帶優惠，經典牛骨湯(Classic Ox Bone Soup)或牛膝骨湯(Ox Knee Bone Soup)特價22.15元，並免費贈送一份白菜牛雜解酒湯(Napa Cabbage HaeJang Gook)，深受熟客喜愛。

SYTK Sullungtang多年來以正宗韓國風味及親民價格建立口碑，無論內用或外帶，都提供多樣韓式小菜及營養米飯。店內最具特色的是堅持使用牛骨連續熬煮48小時製成濃郁湯底，不添加人工捷徑，以慢火熬出乳白色湯頭，香濃卻不油膩，也是許多回頭客指定品嚐的原因。

除了招牌雪濃湯外，店內人氣料理還包括解酒湯、辣牛肉絲湯、牛膝骨湯、牛排骨湯及韓式水煮牛肉等。近期餐廳也新增多款料理，包括石鍋烤肉、什錦拌飯等提供消費者更多元的選擇。

餐廳每天上午7時開始營業，並於上午7時至10時供應早餐特價，包括雪濃湯、香菇牛肉湯(Shiitake Beef Soup)及乾魚湯等。業者表示，希望透過「優惠價格、正宗口味、親切服務」三大目標，持續提供高品質韓式料理，也讓更多消費者感受韓國牛骨湯文化的獨特魅力。

SYTK Sullungtang地址位於2717 W. Olympic Blvd. #108, Los Angeles，訂餐電話為213-277-1339。

解酒湯。
解酒湯。

精華 FAQ

  • 餐廳主推的人氣滋補料理是人參雞湯，特價14.99元，優惠到8月底。業者希望讓消費者以實惠價格，品嘗韓國傳統夏季進補美食。

  • 店家堅持以牛骨連續熬煮48小時製成乳白湯底，不走人工捷徑，湯頭濃郁卻不油膩。這種慢火熬製的正宗風味，是許多回頭客指定品嚐的原因。

  • 每天上午10時至下午2時有外帶特價，招牌雪濃湯10.99元並附泡菜。周二與周四也有外帶優惠，包含超大份量湯品及免費贈送的附餐。

洛杉磯

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