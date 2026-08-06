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華榮慈善音樂會 8月8日國際樂壇大師獻藝

洛杉磯訊
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二胡演奏家韓華奇。
二胡演奏家韓華奇。

聲樂家Jimmy Shao（邵孔川）攜手二胡名家韓華奇、國際鋼琴家Donna Weng Friedman，以音樂傳遞愛與希望。

由美國非營利慈善機構華榮慈善基金會（Wish of Angel's Missions）主辦的《A Mid-Summer Night's Dream Concert Party》慈善音樂會，將於8月8日（本周六）晚間6時，在Pasadena Langham Huntington Hotel隆重舉行。

這次活動以莎士比亞經典名作《仲夏夜之夢》為靈感，融合音樂、藝術與公益精神，不僅是一場高水準的音樂盛會，更希望藉由音樂推廣Music Therapy（音樂治療）及Singing for Wellness（歌唱促進身心健康）理念，透過藝術療癒人心，為社區注入更多關懷與希望。

本次音樂會最大的亮點，在於世界級二胡演奏、國際鋼琴藝術與聲樂演唱首度攜手合作，三位來自不同領域的傑出音樂家，將共同打造一場跨越東西方文化、兼具藝術深度與公益價值的仲夏音樂饗宴。

擔任音樂會主角的是聲樂家Jimmy Shao（邵孔川）。多年來，他致力於推廣聲樂藝術，活躍於美國及國際音樂舞台，以渾厚溫暖的嗓音、細膩真摯的情感詮釋，深受觀眾喜愛。除了藝術成就外，Jimmy Shao長期投入公益演出，希望藉由音樂撫慰人心，傳遞愛與希望。

特別嘉賓韓華奇（Karen Han-Ottosson）是享譽國際的二胡演奏家，被譽為將中國二胡藝術推向世界的重要音樂家之一。她曾於歐洲、美洲及亞洲多國演出，以精湛琴藝及細膩深刻的音樂表現廣受讚譽，成功讓世界各地觀眾感受到東方音樂獨特的魅力。

另一位重量級演出嘉賓為國際鋼琴家Donna Weng Friedman。她活躍於紐約及世界各大音樂舞台，曾與眾多國際知名音樂家合作演出，以精湛技巧及富有感染力的音樂詮釋享有盛譽。此次將與Jimmy Shao及韓華奇攜手合作，呈現聲樂、二胡與鋼琴交織的藝術盛宴。

主辦單位表示，希望透過此次慈善音樂會，募集更多社會資源支持音樂治療及公益關懷計畫，讓音樂不只是藝術，更成為陪伴生命、撫慰心靈的重要力量。同時，也期待透過此次活動凝聚社會各界善心人士，共同投入公益服務，讓愛與希望持續傳遞。

本次活動獲得Huntington Health（Cedars-Sinai Affiliate）、Wealth Enhancement、East West Bank（華美銀行）及First General Bank（大通銀行）等企業熱心贊助，共同支持這場兼具藝術高度與公益精神的慈善盛會。

音樂會地點：1401 South Oak Knoll Avenue, Pasadena（Pasadena Langham Huntington Hotel）。

主辦單位誠摯邀請社會各界愛樂人士及熱心公益的朋友踴躍參與，在優美的音樂中共度一個浪漫的仲夏夜晚，並以實際行動支持公益，讓音樂化作愛的力量，持續溫暖更多需要幫助的人。

鋼琴家Donna Weng Friedman。
鋼琴家Donna Weng Friedman。

聲樂家Jimmy Shao。
聲樂家Jimmy Shao。

精華 FAQ

  • 活動由美國非營利慈善機構華榮慈善基金會主辦，將於8月8日晚上6時，在Pasadena的Langham Huntington Hotel舉行，地點位於1401 South Oak Knoll Avenue。

  • 主要演出嘉賓包括聲樂家Jimmy Shao（邵孔川）、二胡名家韓華奇，以及國際鋼琴家Donna Weng Friedman。三人首度跨界合作，結合聲樂、二胡與鋼琴，呈現東西文化交融的音樂饗宴。

  • 主辦單位希望透過音樂會募集資源，支持音樂治療與公益關懷計畫，並推廣Singing for Wellness理念，讓音樂不只帶來藝術享受，也成為療癒人心、陪伴社區的力量。

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