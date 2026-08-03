全新2027 Kia Seltos$24,999起豪華的難以置信

全新第二代2027 Kia Seltos於全國亞洲媒體發布活動上正式亮相，專為「既要日常通勤需求、又要探險之旅還要更多科技及舒適」的駕駛者打造。其自信的外觀與恰到好處的車身尺寸，融合更強的性能表現、更卓越的舒適體驗以及直觀易用的科技配置，簡直就是小號Telluride！新一代 Seltos 本著高貴而不貴的精神，售價自$24,999起加運費手續費，在現今的艱難經濟環境下非常有親和力。

企業公關總監James Bell表示，2027 Kia Seltos針對年輕族群也顧慮到空巢族要Down Size的需求，可謂老少咸宜。2027 Kia Seltos再設計時，需要超越上一代，乾脆推倒重來，設計一輛真正的緊緻型SUV可選配全輪驅動的選配功能，而不是外觀像SUV的車子，除此之外還引進大量備受歡迎屢獲大獎Telluride的設計，帶給車主全新的體驗。記者追問到在通膨關稅雙重壓力之下，怎麼可能能做到這種價錢？James倒是賣起關子說是商業機密。

Kia 的產品專員Stefanie Dang是台日混血，參與2027 Seltos的設計規劃，她表示，2027 Seltos較前代車型尺寸更大，並引入了多項提升小型 SUV 細分市場標準的新配置，例如隱藏式門把手、可選裝的全景天窗、全景影像監控系統7，以及搭載Kia最新 ccNC 資訊娛樂技術（支持OTA 無綫升級3）的超大一體式螢幕組合（總尺寸近 30 吋）。此外，可選裝的帶記憶功能的電動座椅、多模式全輪驅動系統6以及具有路口轉向檢測功能的前方防撞輔助系統，這些功能均源自Kia旗艦 SUV Telluride。

2027 Seltos配備2.0升引擎提供LX、S、X-Line S及EX配置等級，X-Line SX則配備1.6升渦輪增壓引擎1。2027 Seltos 還提供了一套兼顧性能與能源效率的全新混合動力系統，其中包括Kia首款應用於混合動力 SUV 的電動全輪驅動系統（e-AWD）6。關於該混合動力車型（HEV）的更多詳情，將在今年稍後該車計劃上市前夕公佈。

北美KIA全國產品規劃經理Sang Lee(右一）特別強調2027 Seltos在座艙靜音部分下足的功夫，經過在軸距上的調整，跟加裝隔音，2027 Seltos在同級的競爭對手中靜音首屈一指。

跨入2027 Seltos EX 首先感受到加上一代更寬敞的座艙空間；車內採用寬闊的橫向佈局，營造簡潔寬敞的氛圍。平底方向盤、內裝設計融合了現代簡約美學與科技元素。最引人注目的是可選裝的近 30 吋一體式全景顯示屏，它將資訊娛樂系統與數位儀錶板整合在同一塊面板之上。除了科技之外，體貼的設計有椅背的衣服掛架，後車廂的消費袋掛勾，從此不用擔心後車廂的超市物品，回到家時都東倒西歪。還配有全景天窗實在是太吸引人了

在四個小時的過程中，從城鎮到高速到三間極具蜿蜒的上下坡中完全體會到2027 Seltos的平穩，加速性能也相當不錯，畢竟這是SUV不是賽車。在山路中2027 Seltos讓駕駛人感覺得心應手，不論拐彎弧度多大，都能平穩行駛。令人想不到的是2027 Seltos竟然配備了小編最喜歡的儀表板盲區影像顯示，這以前可是只有在Telluride才有的配備。除此之外，車載GPS也可用AI語音操控，採用的是Google的技術。

2027 Seltos $24,999起的售價提供駕駛的舒適掌控及科技，試鴐的EX型配有全景天窗

售價$28,390起加運費手續費實在是太吸引人了，真想就開回家。說這麼多還不如親自到Kia各經銷商親自體驗！