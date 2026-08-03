打造夢想豪華戶外生活空間Patioworld，八月優惠中

想把自家庭院、露台或泳池畔打造成媲美五星級度假飯店的休閒空間嗎？深耕加州超過50年的高端戶外家具品牌 Patioworld，以全加州最豐富的高端戶外家具選擇、卓越品質及專業服務，持續成為消費者與商業客戶打造戶外空間的首選品牌。現在舉辦八月盛大促销精选商品最高立省 60％（售完即止）且月底前下单的所有订单均免收销售税！

Patioworld秉持「顧客至上」理念，提供從家具規劃、風格搭配到售後服務的一站式體驗。專業團隊依據客戶需求量身規劃，協助打造兼具美感、舒適與耐用性的戶外生活空間。

https://youtube.com/shorts/erqdiUUPy6Q

店內精選多個國際知名品牌，產品涵蓋編織材質（Woven）、天然柚木（Teak）、鑄鋁（Cast Aluminum）及鍛鐵（Wrought Iron）等系列，從雙人Bistro餐桌、大型戶外餐桌、深座沙發、戶外躺床、咖啡桌、聊天組，到吧台桌椅及戶外涼亭（Pavilion）一應俱全，搭配多樣化配件，讓庭院、露台或泳池空間更具品味。

除了住宅市場，Patioworld也深耕商用戶外家具市場超過20年，服務遍及餐廳、飯店、度假村、高爾夫球場、網球俱樂部、辦公大樓、公寓社區及SPA等商業空間。公司提供專屬窗口及戶外設計顧問，協助客戶規劃最適合的戶外環境，從餐飲區、泳池區到休憩空間皆可量身打造。

Patioworld提供供兼具耐用性與設計感的戶外餐桌椅、泳池躺椅、涼亭、深座沙發及休閒家具，滿足不同商業場域需求。

服務方面，Patioworld提供加州多數地區配送與安裝服務，包含家具檢查、組裝定位及包裝清運等完整「白手套（White Glove）」服務；同時也提供全球出貨（Worldwide Drop Shipment），協助海外及跨區專案。相較直接向原廠採購，客戶除可享有具競爭力的價格外，更可獲得免運費及專業配送安裝服務，大幅提升採購效率。

目前Patioworld於加州設有八間展示中心，南加州則設有Thousand Oaks、Woodland Hills、Pasadena及Fountain Valley。無論是打造夢想庭院，或規劃大型商業戶外空間，Patioworld皆能提供完整的設計與產品解決方案。查詢詳情最近展示間可上網：https://www.patioworld.net/。