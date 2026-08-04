加州餐廳員工6大權益 小費、休息、報銷一次看懂

隨著2026年最新工資標準的生效，加州 餐飲業勞工的權益保護再次成為焦點。從最低時薪調整到小費 分配規則，許多員工對自身法律保障仍存在認知盲區。前檢察官、司法調解員，現任資深審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng) ，就梳理了以下法律變革的核心內容，供民眾參考。

在餐廳工作往往節奏快速且要求極高，但根據加州法律，員工擁有重要的法律保障。加州以其嚴格的勞工保護法聞名，這些法律保障了餐廳員工的薪資、休息時間，以及免受歧視和騷擾的權利。這些保護措施旨在確保員工在職場上獲得應有的尊重。薪資盜竊、錯過休息時間、非法的小費集中分配等現象，在忙碌的廚房和用餐區中發生得比您想像的更頻繁。了解自身權益能幫助您及早發現問題，並在造成金錢損失或危及工作前採取行動。

無論是服務生、調酒師、廚師、洗碗工，還是每天大部分時間都在執行實際操作工作的經理，了解加州勞動法都是保護自己的第一步。

最低工資與加班費：關乎薪資權益；加州的法定最低工資高於聯邦標準。截至2026年1月1日，全州最低工資為每小時$16.90美元；針對快餐業員工，則為每小時$20美元。在某些城市，如舊金山和洛杉磯 ，最低工資標準甚至更高。

絕大多數餐廳員工在工時過長時都有資格領取加班費。法律上將這類員工稱為「非豁免」(non-exempt)員工，因為部分員工被歸類為豁免而無法領取加班費。

符合加班資格的員工應獲得以下給付：1.5倍時薪：單日工作超過8小時，或單週超過40小時的部分；2倍時薪：單日工作超過12小時的部分；2倍時薪：若連續工作7天以上，第7天單日工作超過8小時的部分。

即使職稱為餐廳經理，若每天大部分時間都在收拾餐桌、烹飪或執行其他實際操作工作，仍可能有資格領取加班費，因為加州法律是依實際工作職責而非職稱來認定。

鄭博仁律師指出：「許多餐廳雇主誤以為掛上『經理』頭銜就能免除加班費義務，但加州法律明確以實際工作內容為判斷標準。若您每週工時超過40小時，且日常工作以操作型勞務為主，請務必記錄出勤，這是您應得的權益。」

用餐與休息時間：若工作超過5小時，有權享有30分鐘的不支薪用餐休息時間；工作超過10小時則可享有第二次用餐休息。此外，每工作4小時，還享有10分鐘的支薪休息時間。

若雇主未提供這些休息時間，則必須就每個未給休息日的缺失，支付額外1小時的工資，這在法律上稱為「額外薪資罰款」(premium pay penalty)。

在忙碌的尖峰時段，許多員工選擇跳過休息。若感到被迫在不休息的情況下繼續工作，這可能已構成違法。

小費屬於員工，不屬於雇主；小費歸員工所有—而非雇主。加州法律明確禁止經理人或業主抽取員工小費的任何部分。

雇主可以要求「小費集中分配」(tip pooling)，即員工間共享小費，但僅限於提供直接服務的員工，如服務生、外場助手和調酒師。此外，也可納入服務鏈中的員工，這可能包括洗碗工和廚師。然而，哪些人可參與小費池，常取決於具體情況的細節。若懷疑雇主未依法行事，應諮詢經驗豐富的律師。

與美國大多數州不同，加州沒有「小費抵薪」制度。雇主必須支付餐廳員工與非小費員工相同的最低工資，不得假定小費會補足差額而給付低於最低工資的薪酬。

鄭博仁律師強調：「小費是顧客對服務人員的肯定，不是雇主可以用來填補營運成本的資金來源。任何要求管理層參與分配小費的做法，在加州都屬違法。」

禁止歧視與騷擾：顧客亦在規範內；俗話說「顧客永遠是對的」，但倚賴小費不表示必須忍受不當對待。

根據加州《公平就業與住房法》(FEHA)，民眾受到基於種族、性別、宗教、性傾向等特質的歧視與騷擾保護。這項保護不僅適用於雇主和同事的行為，也適用於顧客。

例如，雇主因有口音而拒絕安排上高收入的班次，或禁止佩戴宗教頭飾，都屬違法行為。

職場性騷擾同樣為非法行為。雇主有責任防止同事或顧客的騷擾行為，例如：帶有性暗示的言論；非自願性的觸碰；針對性別、性別認同或性傾向的貶損用語；不當詢問私人感情生活。

若舉報騷擾或歧視，雇主不得對員工進行報復。報復行為—如削減工時或調離高收入班次，均屬違法。

工作費用報銷：不應由員工買單；加州法律要求雇主報銷員工因工作而產生的必要費用。保留收據有助於建立花費的時間與金額記錄。

雇主承擔其營業費用不僅是公平問題，更是法律義務。報銷規定確保員工不必為雇主的營運成本買單。

雇主違反勞動權益時該怎麼做：了解自身權益有助於保護薪資和尊嚴。若雇主未遵守法律，或因性別、種族或其他受保護特質而感到未受到公平對待，切勿忽視。加州擁有強大的員工保護法。

立即開始記錄一切，包括日期、工作時數、未休的休息時間，以及與管理層的所有對話。

*本文僅供一般法律資訊參考，不構成具體法律意見。每位客戶之情況不同，建議尋求正式法律諮詢。

鄭博仁聯合律師事務所電話：626.570.8888；電郵：[email protected]；網站：www.PPRCLaw.com