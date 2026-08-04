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推廣養生台美商會攜手許氏參業辦講座

洛杉磯訊
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為推廣健康養生觀念，提升民眾對健康生活的重視，洛杉磯台美商會(TACCLA)日前攜手美國許氏參業集團，於洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「健康講座暨烘焙小廚發表會」，以「事業要成功，健康要先行！」為主題，結合健康講座、創意烘焙示範及交流互動，分享花旗參在現代健康生活中的多元應用與保健價值（見圖）。

洛杉磯台美商會會長簡志誠表示，隨著企業經營節奏日益快速，健康管理已成為現代企業家與專業人士不可忽視的重要課題。商會除致力促進台美經貿交流與會員服務外，也持續透過多元化專業活動，協助會員提升健康意識，實踐「健康是人生與事業最重要的資產」的理念。他表示，企業的成功來自人才，而人才最重要的基礎就是健康，唯有擁有健康的身心，才能在家庭、事業與社會中持續發揮影響力。

本次活動由美國許氏參業集團支持，內容兼具專業知識與生活實用性。活動中，由許氏參業集團副總裁林維章(William Lin)主講健康講座，分享花旗參的營養價值、健康管理觀念，以及如何將天然養生融入現代生活，協助民眾建立正確且科學的健康保健觀念。

此外，Hol Dessert LLC創辦人暨執行長楊智翔(Allen Yang)於現場進行創意烘焙示範，巧妙運用花旗參設計特色甜點，展現養生食材結合創新料理的多元可能，讓與會來賓體驗兼具健康、美味與創意的飲食新風貌。

洛杉磯台美商會表示，此次活動為年度會員活動之一，透過專業知識分享與實務體驗，提供會員交流與學習的平台，鼓勵大家從日常生活及飲食習慣著手，培養健康生活方式，為家庭幸福與事業發展奠定更穩固的基礎。

台美商會電話(626)288-6208，電郵 [email protected]，官網www.taccla.org。

精華 FAQ

  • 活動由洛杉磯台美商會與美國許氏參業集團攜手舉辦，地點設在洛杉磯華僑文教服務中心，並以健康講座、烘焙示範與交流互動為主要內容。

  • 活動以「事業要成功，健康要先行！」為主題，強調健康管理是企業家與專業人士的重要課題，提醒大家把健康視為家庭、事業與社會發展的基礎。

  • 許氏參業副總裁林維章分享花旗參的營養價值與健康觀念，Hol Dessert LLC創辦人楊智翔則示範創意甜點，讓民眾看到養生食材也能兼具美味與創新。

洛杉磯

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