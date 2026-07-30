一句話、一個擁抱，都可能改變孩子的一生

很多華人父母從小都聽過這幾句話：「不要哭！」、「沒事啦！」、「有什麼好哭的？」、「忍一下就好了。」

父母當年並不是不愛我們，而是在那個年代，他們也是用自己所知道的方法努力把孩子養大。但今天，兒童發展研究讓我們有了更多了解，為剛到這個世界的小生命有一個更好的開始！

First 5 California 推出的 Stronger Starts計畫，希望幫助每一位父母與照顧者了解：初到人世的小孩子情緒，其實是在傳遞訊息；當孩子受到創傷或長期壓力時，大人如何回應，可能影響他們一生的健康與發展。

什麼是童年期逆境經歷（ACEs）？

童年期逆境經歷（Adverse Childhood Experiences，簡稱 ACEs），包括孩子在成長過程中遭遇各種壓力或創傷，例如家庭衝突、暴力、忽略照顧、重大變故等。

許多人不知道，其實這樣的經歷比想像中更普遍。

在加州，多數成年人都表示自己至少曾經歷過一項童年期逆境經歷。

當這些壓力持續存在，又缺乏足夠的支持時，孩子可能產生所謂的有害性壓力反應（Toxic Stress Response，TSR）

有害性壓力反應會有哪些表現？

對0至5歲的孩子來說，創傷不一定會用言語表達，而是可能出現在日常行為中，例如：

• 常常大哭、發脾氣

• 變得沉默退縮

• 睡不好

• 原本會說的話突然變少

• 已經會自己上廁所卻開始退步

• 特別黏人

• 對外界刺激變得很敏感

嬰兒則可能一直哭、不容易安撫，也可能減少探索世界、玩耍及快樂互動。

這些反應並不是孩子故意搗蛋，而是神經系統正在努力保護自己。

對父母而言，創傷也可能帶來焦慮、容易生氣、身心疲憊、憂鬱，甚至在高壓時刻很容易情緒失控。

為什麼會影響這麼大？

孩子生命中的前五年，是大腦與身體發育最快的黃金時期。

如果長期處於壓力環境，身體可能一直停留在「生存模式」。

時間久了，不但可能影響情緒，也可能增加未來罹患焦慮、憂鬱、高血壓及其他慢性疾病的風險。

但令人鼓舞的是——創傷是可以被修復的。

研究發現，只要孩子擁有安全、穩定、充滿關愛的人際關係與成長環境（Safe, Stable, Nurturing Relationships and Environments，SSNREs），就能有效降低有害性壓力帶來的長期影響。

父母可以怎麼做？

許多家長都希望不要複製自己成長時的教養方式，但有時不知道該怎麼做。

First 5 California 建議，第一步不是改變孩子，而是先照顧自己。

他們提出四個簡單的學習方向：

一、先覺察自己的情緒

支持孩子之前，先留意自己的情緒是否穩定。

二、讓自己冷靜後再回應孩子

先深呼吸，給自己幾秒鐘，再處理孩子的大情緒。

三、了解孩子為什麼需要大人的幫助

幼兒的大腦尚未成熟，還無法自己管理情緒，因此需要大人陪伴與引導。

四、用一致而溫暖的方式回應孩子

持續的關愛與陪伴，可以幫助孩子建立安全感，也能降低有害性壓力對身心的影響。

幾個簡單卻很有效的方法

First 5 California 建議家長平常就可以練習：

一起深呼吸

和孩子一起慢慢深呼吸，不僅能讓孩子平靜，也能幫助父母放鬆。

讓孩子主導擁抱

抱著孩子直到他自然放鬆，由孩子決定擁抱多久、怎麼抱，讓孩子重新感受到安全感。

父母先保持平靜

孩子會模仿大人的情緒。當父母放慢速度、穩定情緒、溫柔回應時，孩子也會慢慢跟著安定下來。

多進行感官遊戲

例如玩黏土、玩沙等，都有助於孩子調節情緒。

記住 Four Bs 原則

當不知道該怎麼做時，只要記住四個簡單原則：

✔ Be Calm（保持冷靜）

✔ Be Steady（保持穩定）

✔ Be There（陪伴孩子）

✔ Be Nurturing（給予關愛）

很多時候，孩子真正需要的，不是大道理，而是一位願意陪在身邊、理解他情緒的大人。

每一位父母，都有機會打破創傷循環

First 5 California 強調，育兒過程中感到壓力、挫折，甚至偶爾情緒失控，都很正常。

重要的是，父母並不孤單，也不是無能為力。

當我們願意接納孩子的情緒，而不是否定它、壓抑它，孩子就更容易建立安全感與穩定的情緒基礎。

當我們開始反思自己的成長經驗，並選擇用不同的方式回應下一代，就有機會打破創傷循環，讓孩子在充滿安全感、支持與愛的環境中健康成長，勇敢迎接未來的人生挑戰。

如需了解更多資訊及免費育兒資源，可前往 First 5 California 官方網站查詢。

https://www.first5california.com/en-us/