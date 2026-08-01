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收藏品變現 Tony Wang會計師提醒5稅務

洛杉磯訊
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近來有不少人開始把收藏多年的珍品拿出來出售，包括早年買來收藏的勞力士、百達翡麗錶、法拉利車；甚至稀有棒球卡等，驚見目前的市場價格可能高得嚇人。

在蘇富比等大型拍賣會上，成交價超過百萬美元的收藏品更是屢見不鮮。佳財會計師事務所Tony Wang會計師表示，準備把寶物變現之前，應先關注稅務上的相關問題，藝術品如：地毯、古董、貴金屬、寶石、郵票、酒類等，都可能屬於稅法上的「收藏品」(Collectibles)。

家中如果有寶物及收藏品準備變現，Tony Wang會計師提供以下重要稅務提醒：

（一）賺錢要課稅，賠錢不一定能抵稅：收藏品的損失通常只能用來抵銷資本利得(Capital Gain)，不能像一般投資損失一樣，直接拿來抵銷一般收入。

（二）真正的獲利不是全部賣價：通常是「出售價格減去購買成本；再減去合理的交易費用」。因此，當年的購買紀錄、拍賣佣金及其他交易費用等，最好都保存好。

（三）不要太快賣：持有未滿一年就出售，通常屬於短期資本利得，可能按照一般所得稅率課稅，稅率可能高於 28%。因此，千萬不要只看到市場價格上漲，就急著馬上出售。

（四）退休帳戶不要用來隨便買收藏品：使用IRA等退休帳戶購買某些收藏品，可能造成該投資被視為提領(Distribution)，增加當年度報稅收入，甚至可能會產生額外的10%罰款。

（五）最重要的一點：先確認它到底是不是「稅法上的收藏品」。不是所有具有收藏價值的東西，在稅法上都一定屬於Collectibles，也不是所有收藏品都自動適用28%的稅率。

Tony Wang會計師強調說：「寶物拿出來變現之前，需先把稅率瞭解清楚，免得繳稅時才發現被切走了一大塊，心情可能就沒那麼美麗了。」

有關收藏品買賣衍生的稅務問題，或諮詢其他稅務規劃及專業建議，可聯絡(626)810-6788，佳財會計師事務所地址：17700 Castleton St. #515, City of Industry, CA 91748，網址www.UStax1.com。

精華 FAQ

  • 最先要確認它在稅法上是否真的屬於收藏品，因為不是所有有收藏價值的物件都適用收藏品規則；不同分類會影響是否按28%稅率或其他所得稅率課稅。

  • 真正獲利不是全部賣價，而是出售價格減去原始購買成本，再扣除合理交易費用，例如拍賣佣金、保管費或相關手續費。把紀錄保存完整，報稅時才不會少算成本。

  • 持有未滿1年出售通常屬短期資本利得，可能按一般所得稅率課稅；若用IRA等退休帳戶購買某些收藏品，可能被視為提領，增加當年收入，甚至再加10%罰款。

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