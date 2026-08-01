華美銀行集團 Q2總貸款、總存款創新高

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代碼EWBC）公佈截至今年6月30日止第二季度財務報告，淨利潤為3.64億元，稀釋後每股收益為2.63元。截至2026 年6月30日，總貸款 達590億元及總存款701億元雙雙創下歷史新高。 平均資產回報率1.75%，平均普通股權益回報率16.0%；每股帳面價值較去年同期增長13%。

華美銀行董事長兼首席執行官吳建民(Dominic Ng)表示該行第二季度延續均衡增長的強勁表現，淨利息收入、營收、貸款及存款均創下歷史新高。堅持以客戶關係為核心的發展策略，持續推動業務增長，無息存款顯著增加。實現17%的平均有形普通股權益回報率，每股有形帳面價值較去年同期增長14%。高於同業的回報水準，反映了該行在各市場成功把握增長機遇，並得益於嚴謹的執行力及穩定的信貸表現。強勁的盈利能力進一步增強了該行的資本實力，鞏固資產負債表，為實現可持續增長及長期股東價值奠定堅實基礎。

其他財報概要為資產雄厚，公司總資產為848億元，較第一季829億元增加19億元，增幅為2%。平均生息資產為801億元，較第一季度780億元增加21億美元，增幅3%，主要反映平均貸款餘額增加12億美元，以及平均證券資產增加8億元。

總貸款再攀新高590億元，較 第一季581億元增加9億元，增幅為1%。平均貸款總額為582億元，較第一季度571億元增加近12億元，增幅為2%。總存款達創紀錄的701億元，較第一季689億元增加12億元，增幅為 2%，主要反映無息活期存款的增長，佔總存款的26%。第二季度平均存款總額為687億元，較第一季度增加12億元，主要反映平均無息活期存款、貨幣市場存款、定期存款及儲蓄存款的增長。

資本水平強勁，截至今年6月30日，股東權益為92億元，較上一季增長3%。每股帳面價值為67.48元，較上一季度增加1.78元，增幅為3%。每股有形帳面價值為64.06元，較上一季度增加1.79元，增幅為3%。

華美銀行集團董事會宣佈，將於8月17日向截至8月3日登記在冊的股東派發第三季度普通股現金股息，每股0.80元。2026年第二季度，華美銀行集團未進行任何普通股回購。截至季度末，尚有1.17億元的股票回購授權額度可供使用。更多資訊請流覽：www.eastwestbank.com