我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：還不確定

「功夫女足」片尾空位留給吳孟達 影迷追問周星馳回應藏洋蔥

大昌貿易引進亞洲知名品牌 滿足北美市場多元需求

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Prima Taste麵食系列。
Prima Taste麵食系列。

隨著北美市場對亞洲食品需求持續成長，大昌貿易(Dai Cheong Trading Co., Inc.)近年持續擴展產品線，代理及引進多個亞洲知名品牌，為超市、批發商及餐飲業者提供更多元的食品選擇，也讓消費者在家即可輕鬆享受道地亞洲風味。

目前，大昌貿易代理及經銷超過2,000項亞洲食品，其中包括來自新加坡、以濃郁湯底及高品質麵條聞名的Prima Taste系列產品；香港經典品牌Garden嘉頓威化，以香濃酥脆及多種口味深受消費者喜愛；以及Fortuna調味系列，提供各式亞洲調味食材，滿足家庭料理及餐飲業者對道地風味的需求。公司表示，未來也將持續引進更多優質品牌，讓北美市場擁有更豐富的亞洲食品選擇。

成立於1979年的大昌貿易，今年邁入第46年，總部位於洛杉磯。五年前，現任管理團隊接管公司後，以現代化管理理念持續優化營運流程、提升供應鏈效率，並積極拓展北美市場，為企業注入新的成長動能。秉持「以最佳品質與合理價格，將亞洲食品帶向國際市場」的理念，公司長年專注於亞洲食品進口及批發，服務遍及美國、加拿大及墨西哥，並與來自越南、泰國、中國、新加坡、台灣、香港及日本等地超過200家供應商建立長期合作關係，致力成為北美市場值得信賴的亞洲食品供應商。

目前，大昌貿易擁有三座倉儲設施，並在洛杉磯及工業市設有倉儲與物流據點，團隊可使用八種以上語言提供服務，透過香港、深圳、胡志明市、曼谷、奧克蘭及洛杉磯等合作據點，建立完善的國際採購與配送網絡。

為配合業務持續成長，大昌貿易也持續擴充團隊，歡迎有志投入食品物流、配送及市場發展領域的人才加入。有意了解相關資訊，可去電(323)225-1888洽詢。

精華 FAQ

  • 公司引進Prima Taste、Garden嘉頓威化與Fortuna調味系列等品牌，涵蓋麵食、零食與調味食材，提供超市、批發商及餐飲業者更完整的亞洲食品選項。

  • 大昌貿易代理及經銷超過2,000項亞洲食品，並與來自多個亞洲地區的200多家供應商合作，同時在北美建立倉儲、物流與國際採購配送網絡。

  • 大昌貿易表示將持續引進更多優質品牌，並擴充團隊與營運能力，藉由現代化管理與供應鏈優化，提升服務效率並鞏固北美市場地位。

香港 新加坡 加拿大

上一則

Costco韓式方塊冰淇淋奶香濃 像小時候嘗過的冰磚

下一則

食物過期就丟棄 專家：你很可能是浪費了…

延伸閱讀

云吞食品公司：美國領先的亞洲食品製造商 以品質和創新聞名

云吞食品公司：美國領先的亞洲食品製造商 以品質和創新聞名
老字號168信用卡電腦公司 打造北美華商智慧經營新標準

老字號168信用卡電腦公司 打造北美華商智慧經營新標準
美國味全月餅禮盒閃亮登場

美國味全月餅禮盒閃亮登場
北美棕櫚泉台灣商會 促台美雙向投資

北美棕櫚泉台灣商會 促台美雙向投資
食品雜貨價格起落如「火箭與羽毛」 美消費者沮喪

食品雜貨價格起落如「火箭與羽毛」 美消費者沮喪
AI熱潮翻轉亞洲空中貨運 航空業者重塑航線 搶卡位半導體供應鏈

AI熱潮翻轉亞洲空中貨運 航空業者重塑航線 搶卡位半導體供應鏈

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

2026-07-25 21:41
葉俊麟分享AI最容易發現的稅務問題：漏報收入、異常扣除、重複抵免、大額虧損、海外資產。（記者子為／攝影）

AI查稅時代來了？會計師：這些人最容易被盯上

2026-07-23 20:17

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝