大昌貿易引進亞洲知名品牌 滿足北美市場多元需求

Prima Taste麵食系列。

隨著北美市場對亞洲食品需求持續成長，大昌貿易(Dai Cheong Trading Co., Inc.)近年持續擴展產品線，代理及引進多個亞洲知名品牌，為超市、批發商及餐飲業者提供更多元的食品選擇，也讓消費者在家即可輕鬆享受道地亞洲風味。

目前，大昌貿易代理及經銷超過2,000項亞洲食品，其中包括來自新加坡 、以濃郁湯底及高品質麵條聞名的Prima Taste系列產品；香港 經典品牌Garden嘉頓威化，以香濃酥脆及多種口味深受消費者喜愛；以及Fortuna調味系列，提供各式亞洲調味食材，滿足家庭料理及餐飲業者對道地風味的需求。公司表示，未來也將持續引進更多優質品牌，讓北美市場擁有更豐富的亞洲食品選擇。

成立於1979年的大昌貿易，今年邁入第46年，總部位於洛杉磯。五年前，現任管理團隊接管公司後，以現代化管理理念持續優化營運流程、提升供應鏈效率，並積極拓展北美市場，為企業注入新的成長動能。秉持「以最佳品質與合理價格，將亞洲食品帶向國際市場」的理念，公司長年專注於亞洲食品進口及批發，服務遍及美國、加拿大 及墨西哥，並與來自越南、泰國、中國、新加坡、台灣、香港及日本等地超過200家供應商建立長期合作關係，致力成為北美市場值得信賴的亞洲食品供應商。

目前，大昌貿易擁有三座倉儲設施，並在洛杉磯及工業市設有倉儲與物流據點，團隊可使用八種以上語言提供服務，透過香港、深圳、胡志明市、曼谷、奧克蘭及洛杉磯等合作據點，建立完善的國際採購與配送網絡。

為配合業務持續成長，大昌貿易也持續擴充團隊，歡迎有志投入食品物流、配送及市場發展領域的人才加入。有意了解相關資訊，可去電(323)225-1888洽詢。