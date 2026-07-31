國泰銀行 登《時代》雜誌2026年美國最佳公司

國泰銀行的控股公司國泰萬通金控公司(Cathay General Bancorp)榮獲《時代》雜誌評選為2026年美國最佳公司之一。此殊榮是與全球領先的統計數據及行業排名機構Statista合作評選，並於2026年7月9日正式公布。

《時代》雜誌(TIME)與Statista依據三大主要面向評選出2026年美國最佳公司（見圖）：第一：員工滿意度–基於過去三年對美國企業約217,000名已驗證員工的調查資料，涵蓋企業推薦度及員工對公司形象、職場氛圍、工作條件、薪酬福利、工作環境與平等機會的雇主評分。第二：財務績效–資料源自Statista過去五年的營收資料庫。參選公司營收於2025年須達至少1億美元。績效評估涵蓋多項指標：短期（2023–2025年）與長期（2021–2025年）營收成長率（相對與絕對成長率）、淨利變化、資產成長率，以及2023–2025年間的資產報酬率(ROA)發展趨勢。第三：永續透明度–依據Statista永續資料庫的ESG指數及進一步研究：環境–2024年碳排放強度、與2022年相比的減碳成效，及CDP評分。社會–女性董事席次比例及是否具備人權政策。治理–是否具備符合GRI標準的企業社會責任報告及合規與反貪腐政策。完整名單可前往TIME.com查看

國泰萬通金控（Cathay General Bancorp，納斯達克股票代碼：CATY）為國泰銀行(Cathay Bank)的控股公司，官方網站為www.cathaygeneralbancorp.com。國泰銀行創立於1962年，提供多元化的金融服務，目前在全美各州營運超過60家分行。如需了解更多資訊，造訪官方網站www.cathaybank.com。