全美汽車失竊飆高 余晨峰律師教防盜

很多人以為汽車失竊離自己很遙遠，但事實可能超乎想像。暑假正是自駕旅行旺季，美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)特將七月訂為「全美汽車防盜月」，余晨峰律師提醒所有車主為免防盜，出行的每一天都應隨時提高警覺。

余晨峰律師建議六個簡單防盜習慣：(1)停放在光線充足的地方，(2)離開車輛時確認門窗完全鎖好，(3)不要把包包、手機、電腦等貴重物品留在車內，(4)不要把車匙留在車內，(5)即使只是短暫離開，也不要讓引擎空轉，(6)養成再次確認車門已上鎖的習慣。

據NHTSA最新統計，2025年全美有65萬宗汽車失竊案件（見圖），余律師表示，實際數字可能更高。部分受害者因當下不知所措、未購買汽車保險 、擔心身分問題，或怕麻煩而沒有報案。此外，2025年數據顯示，全美平均每43.8秒就發生一宗汽車失竊案件。

余晨峰律師提醒車主，如果不幸遭竊，一定要注意：(1)第一時間就報警，警方可根據資料協助追查失車下落，並為後續保險理賠留下正式紀錄，(2)提前備份重要車輛資料，建議車主平時保存好車牌號碼、車輛品牌、型號、年份、顏色及車輛識別號碼(VIN)，(3)如有購買全保，應盡快在24小時內通知保險公司，(4)找回失車後，不要忽略後續處理。

余晨峰律師補充，部分偷車者可能會為了牟利，拆卸車上的重要零件轉售，甚至將車輛棄置。如日後有好心人協助尋回車輛，必須通知警方，完成銷案程序，同時通知保險公司車輛尋回情況，如有物品遺失，也應向保險公司報告，以便跟追。

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