SLEEPM完成策略併購BIOCRYSTAL全球創新新階段

全球睡眠健康品牌SLEEPM宣布，已完成對REEGIS TECHNOLOGY CO., LTD.、USMSME INC.及USA AIHUA GROUP COMPANY LIMITED三家科技企業的策略併購，將其研發能力、專業人才、國際市場資源，以及359項發明與設計專利納入全球智慧財產權體系，進一步強化BIOCRYSTAL產品平台的研發實力，並啟動新一階段全球發展布局。

SLEEPM此次整合將建立涵蓋核心技術研發、產品創新、工業設計、專利管理及產業化應用的完整創新體系，加速BIOCRYSTAL系列產品從研發、設計、生產到市場應用的轉化效率，提升企業長期競爭力。

作為SLEEPM全球發展策略的重要組成部分，計劃在北美開設1000家 SLEEPM LAB，並在亞凱迪亞辦公大樓設立科學研發中心和多條產品生產線，加快BIOCRYSTAL創新成果從研發、設計到生產及市場應用的轉換。

SLEEPM創辦人兼執行長Emma He 接受采訪

SLEEPM創辦人兼執行長Emma He表示，八年前公司完成BIOCRYSTAL核心配方、商標及生產工廠等重要資產整合，並持續投入睡眠健康產品研發與全球市場布局；此次策略併購則進一步匯聚技術、人才、專利及國際資源，象徵企業邁向全球創新的重要里程碑。

核心科學團隊Nancy Xu

根據公司規劃，本次新增的359項專利將與BIOCRYSTAL核心配方及既有品牌資產形成整合優勢，未來將持續開發數百項BIOCRYSTAL系列及健康科技產品，涵蓋睡眠健康、個人健康管理、智慧健康設備、美容科技、營養保健及健康生活等多元領域。

國際化管理專業顧問團隊

SLEEPM將持續加大對科學研究、智慧財產權、智慧製造及產品設計的投資，透過研發、製造、產品體驗與專業服務相互串聯，打造完整健康產業生態系，提升科研成果商品化效率。

國際市場布局方面，三家完成整合的企業已於七個國家建立體驗中心，未來將逐步納入SLEEPM全球營運網絡，支援產品展示、消費者服務及國際合作。公司表示，目前已具備涵蓋全球192個國家及地區的支付能力，支援約120種貨幣，並累計獲得152項國際獎項與榮譽。

SLEEPM首席創新長 Emily Gao接受采訪

在人事布局方面，原REEGIS TECHNOLOGY CO., LTD.、USMSME INC.及USA AIHUA GROUPCOMPANY LIMITED創辦人Emily Gao，將正式出任SLEEPM首席創新長（Chief Innovation Officer），負責全球創新策略、智慧財產權整合、專利成果轉化、新產品規劃及跨領域研發合作，推動BIOCRYSTAL產品體系持續發展。

顧問團隊蕭醫師接受采訪

未來SLEEPM將持續結合BIOCRYSTAL核心技術、全球專業團隊、研發中心、生產基地及國際服務網絡，深化睡眠健康與健康科技產業布局，推動更多創新成果由實驗室走向市場，為全球消費者提供更多元、專業且具長期價值的健康產品與服務，朝建構國際健康科技平台的目標持續邁進。