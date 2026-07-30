我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊本永旺震後爆炸 妻問「你那邊還好嗎？」後失聯 丈夫吐沉痛一句

買家不好找 周潤發山頂豪宅降價6千萬港幣求售

99大華超市「亞洲鮮食生活」一站滿足「回家吃飯」

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
由左至右為：Fresh Foods Operations Lead鮮食營運主管B...
由左至右為：Fresh Foods Operations Lead鮮食營運主管Ben Ly、Executive Chef of Culinary Innovation鮮食研發行政主廚Kin Wai Leung梁、Director of Culinary Innovation鮮食創新總監Phil Tian、Chino Hills店中餐部主任Aihua、Project Training Manager專案培訓經理Jimmy Su、Director of Marketing行銷總監Henry Chung，以及Hot Deli Chef 中餐部主廚Chef Tai。

四十多年來，99大華超市不僅是一家亞洲超市，更是連結社區、文化與家庭的重要橋樑。對許多海外華人而言，這裡承載著熟悉的家鄉味與共同的生活記憶；對愈來愈多喜愛亞洲美食的主流消費者而言，99大華超市則是一扇探索亞洲飲食文化的重要窗口。

隨著美國雙薪家庭日益普遍、生活步調加快，下班時間愈來愈晚，現代人「回家吃飯」的方式正在改變。然而，對許多家庭而言，回家吃飯的意義始終沒有改變，它仍是一家人相聚、分享生活與傳承飲食文化的重要時刻。

看見現代家庭生活型態的轉變，99大華超市正式推出全新品牌概念「亞洲鮮食生活」，希望透過每日店內現做、多元便利且兼具品質的鮮食選擇，讓消費者無論是忙碌的工作日，還是假日家庭聚餐，都能輕鬆享受道地亞洲美味，打造從早餐到晚餐的一站式亞洲鮮食生活。

99大華超市鮮食創新總監(Director of Culinary Innovation)Phil Tian表示，希望提供給消費者的不只是熟食，而是一種更便利、更有品質的生活方式。他表示，現代消費者比過去更加忙碌，但大家對家的味道以及一家人共進晚餐的期待從未改變。

配合「亞洲鮮食生活」品牌概念，99大華超市提供完整且多元的鮮食選擇，從早餐、午餐、晚餐到聚餐需求一站滿足。除了每日供應台港經典早餐外，也有現做便當、人氣熟食、亞洲熱食自助吧、港式燒臘、現包潤餅、滷味與涼拌小菜、新鮮壽司與生魚片，以及每日現烤麵包、蛋塔與各式甜點。

Phil Tian表示，希望未來大家想到99大華超市，不只是想到亞洲超市，更會想到今天晚餐吃什麼、孩子放學後吃什麼，或是週末聚餐到哪裡買最好吃的亞洲美食。他表示，99大華希望讓更多家庭更方便享受亞洲美食，也讓更多不同文化背景的消費者，因為一頓料理而開始認識亞洲飲食文化。

精華 FAQ

  • 99大華超市正式推出全新品牌概念「亞洲鮮食生活」，主打每日店內現做、多元便利且兼具品質的鮮食選擇，讓消費者更輕鬆享受道地亞洲美味。

  • 品牌希望回應雙薪家庭與快節奏生活下的飲食需求，讓忙碌上班族與家庭能在早餐、午餐、晚餐和假日聚餐時，都快速找到方便又有家的味道的餐食。

  • 門市提供台港經典早餐、現做便當、亞洲熱食自助吧、港式燒臘、現包潤餅、滷味、涼拌小菜、新鮮壽司與生魚片，以及每日現烤麵包、蛋塔和甜點。

華人

上一則

雖沒有明文規定 開車時寵物坐錯位置小心荷包大失血

下一則

【法廊快報】狗狗坐駕駛腿上 小心被罰500元

延伸閱讀

喜從天降！萬華送現金滿額抽現金禮卡 室內免費停車場

喜從天降！萬華送現金滿額抽現金禮卡 室內免費停車場
丸龜製麵羅蘭岡店8月7日開幕　首推限定「麻辣燙烏龍麵」

丸龜製麵羅蘭岡店8月7日開幕　首推限定「麻辣燙烏龍麵」
不是SF或Napa 灣區華人分享最舒服周末私房散步路線

不是SF或Napa 灣區華人分享最舒服周末私房散步路線
好市多 高收入者最愛逛的超市 勝高端Whole Foods、Erewho

好市多 高收入者最愛逛的超市 勝高端Whole Foods、Erewho
貝果麵包的漫漫長路：從猶太移民食物到美國早餐經典搭配

貝果麵包的漫漫長路：從猶太移民食物到美國早餐經典搭配
美國味全月餅禮盒閃亮登場

美國味全月餅禮盒閃亮登場

熱門新聞

報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34
迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

2026-07-25 21:41
葉俊麟分享AI最容易發現的稅務問題：漏報收入、異常扣除、重複抵免、大額虧損、海外資產。（記者子為／攝影）

AI查稅時代來了？會計師：這些人最容易被盯上

2026-07-23 20:17
好市多8月紙本折扣本已出爐，7月27日起即可使用，優惠持續至8月23日。（記者子為/攝影）

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

2026-07-26 15:07
王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」