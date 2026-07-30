99大華超市「亞洲鮮食生活」一站滿足「回家吃飯」

由左至右為：Fresh Foods Operations Lead鮮食營運主管Ben Ly、Executive Chef of Culinary Innovation鮮食研發行政主廚Kin Wai Leung梁、Director of Culinary Innovation鮮食創新總監Phil Tian、Chino Hills店中餐部主任Aihua、Project Training Manager專案培訓經理Jimmy Su、Director of Marketing行銷總監Henry Chung，以及Hot Deli Chef 中餐部主廚Chef Tai。

四十多年來，99大華超市不僅是一家亞洲超市，更是連結社區、文化與家庭的重要橋樑。對許多海外華人 而言，這裡承載著熟悉的家鄉味與共同的生活記憶；對愈來愈多喜愛亞洲美食的主流消費者而言，99大華超市則是一扇探索亞洲飲食文化的重要窗口。

隨著美國雙薪家庭日益普遍、生活步調加快，下班時間愈來愈晚，現代人「回家吃飯」的方式正在改變。然而，對許多家庭而言，回家吃飯的意義始終沒有改變，它仍是一家人相聚、分享生活與傳承飲食文化的重要時刻。

看見現代家庭生活型態的轉變，99大華超市正式推出全新品牌概念「亞洲鮮食生活」，希望透過每日店內現做、多元便利且兼具品質的鮮食選擇，讓消費者無論是忙碌的工作日，還是假日家庭聚餐，都能輕鬆享受道地亞洲美味，打造從早餐到晚餐的一站式亞洲鮮食生活。

99大華超市鮮食創新總監(Director of Culinary Innovation)Phil Tian表示，希望提供給消費者的不只是熟食，而是一種更便利、更有品質的生活方式。他表示，現代消費者比過去更加忙碌，但大家對家的味道以及一家人共進晚餐的期待從未改變。

配合「亞洲鮮食生活」品牌概念，99大華超市提供完整且多元的鮮食選擇，從早餐、午餐、晚餐到聚餐需求一站滿足。除了每日供應台港經典早餐外，也有現做便當、人氣熟食、亞洲熱食自助吧、港式燒臘、現包潤餅、滷味與涼拌小菜、新鮮壽司與生魚片，以及每日現烤麵包、蛋塔與各式甜點。

Phil Tian表示，希望未來大家想到99大華超市，不只是想到亞洲超市，更會想到今天晚餐吃什麼、孩子放學後吃什麼，或是週末聚餐到哪裡買最好吃的亞洲美食。他表示，99大華希望讓更多家庭更方便享受亞洲美食，也讓更多不同文化背景的消費者，因為一頓料理而開始認識亞洲飲食文化。