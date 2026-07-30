華埠服務中心視光眼科、牙科診所 多語言服務

「華埠服務中心」視光眼科及牙科診療。

華埠 服務中心的「視光眼科」與民眾一起改善視界，大家的視力很重要，眼睛的健康也很重要，每年來參加檢查，以保持眼睛健康，如果持有Medi-Cal而且符合條件者，可享免費兌換鏡框及鏡片一組。

他們「視光眼科」的專業服務項目，包括有年度眼科健檢、乾眼Spa治療、學童近視控制、專業視光配鏡、眼疾專科診療、隱形眼鏡評估、視網膜專科等。並接受Medi-Cal, Aetna及多家保險 ，歡迎去電626-563-0660查詢或預約，他們的專業人員會說英語、普通話、廣東話、越南語、西班牙語等，為大家解決語言的障礙。

華埠服務中心 的「視光眼科」洛杉磯華埠地址在767 N. Hill Street, Suite 200, Los Angeles, CA 90012和阿罕布拉市地址在726 E. Main Street, Suite B, 2/F, Alhambra, CA 91801，服務時間是星期一至星期五上午8時至下午5時。

另華埠服務中心的「牙科診所」專業醫師團隊，提供全方位口腔保健服務，他們的牙醫團隊，為大家的口腔健康把關，首次看診更贈送15元購物卡。

他們「牙科診所」的專業服務項目，包括有洗牙、補牙、拔牙、植牙、口腔檢查、活動假牙、根管治療、牙冠／牙橋、顳顎關節治療、隱形矯正等。詳情可電213-808-1790，他們的團隊提供多種語言服務，更有即時線上翻譯系統。

華埠服務中心的「牙科診所」洛杉磯華埠地址767 N. Hill St. Ste. 315, Los Angeles, CA 90012、蒙特利公園市855 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA 91754、阿罕布拉市320 S. Garfield Ave, Ste. 126, Alhambra, CA 91801、阿罕布拉市（CSC社區健康中心）地址726 E. Main St., Ste B, Alhambra, CA 91801、哈仙達崗市2110 S. Hacienda Blvd., Hacienda Heights, CA 91745，星期一至星期六上午8時30分至下午5時，更多資訊可掃描（見圖右下角）二維碼。