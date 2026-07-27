台美商會攜手許氏參業舉辦健康講座　推廣養生觀念打造健康生活

為推廣健康養生觀念，提升民眾對健康生活的重視，洛杉磯台美商會（TACCLA）日前攜手美國許氏參業集團，於洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「健康講座暨烘焙小廚發表會」，以「事業要成功，健康要先行！」為主題，結合健康講座、創意烘焙示範及交流互動，分享花旗參在現代健康生活中的多元應用與保健價值。

洛杉磯台美商會會長簡志誠表示，隨著企業經營節奏日益快速，健康管理已成為現代企業家與專業人士不可忽視的重要課題。商會除致力促進台美經貿交流與會員服務外，也持續透過多元化專業活動，協助會員提升健康意識，實踐「健康是人生與事業最重要的資產」的理念。他表示，企業的成功來自人才，而人才最重要的基礎就是健康，唯有擁有健康的身心，才能在家庭、事業與社會中持續發揮影響力。

本次活動由美國許氏參業集團支持，內容兼具專業知識與生活實用性。活動中，由許氏參業集團副總裁林維章（William Lin）主講健康講座，分享花旗參的營養價值、健康管理觀念，以及如何將天然養生融入現代生活，協助民眾建立正確且科學的健康保健觀念。

此外，Hol Dessert LLC創辦人暨執行長楊智翔（Allen Yang）於現場進行創意烘焙示範，巧妙運用花旗參設計特色甜點，展現養生食材結合創新料理的多元可能，讓與會來賓體驗兼具健康、美味與創意的飲食新風貌。

洛杉磯台美商會表示，此次活動為年度會員活動之一，透過專業知識分享與實務體驗，提供會員交流與學習的平台，鼓勵大家從日常生活及飲食習慣著手，培養健康生活方式，為家庭幸福與事業發展奠定更穩固的基礎。

活動詳情可電洽（626）288-6208，或電郵 [email protected]，亦可瀏覽官網 www.taccla.org。