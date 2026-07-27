我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊本強震增至13死 永旺翻新開幕才1個月爆炸化瓦礫

熊本7.1強震是「前菜」？恐由10年前斷裂斷層位移引起 不排除更強主震

台美商會攜手許氏參業舉辦健康講座　推廣養生觀念打造健康生活

洛杉磯
聽新聞
test
0:00 /0:00

為推廣健康養生觀念，提升民眾對健康生活的重視，洛杉磯台美商會（TACCLA）日前攜手美國許氏參業集團，於洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「健康講座暨烘焙小廚發表會」，以「事業要成功，健康要先行！」為主題，結合健康講座、創意烘焙示範及交流互動，分享花旗參在現代健康生活中的多元應用與保健價值。

洛杉磯台美商會會長簡志誠表示，隨著企業經營節奏日益快速，健康管理已成為現代企業家與專業人士不可忽視的重要課題。商會除致力促進台美經貿交流與會員服務外，也持續透過多元化專業活動，協助會員提升健康意識，實踐「健康是人生與事業最重要的資產」的理念。他表示，企業的成功來自人才，而人才最重要的基礎就是健康，唯有擁有健康的身心，才能在家庭、事業與社會中持續發揮影響力。

本次活動由美國許氏參業集團支持，內容兼具專業知識與生活實用性。活動中，由許氏參業集團副總裁林維章（William Lin）主講健康講座，分享花旗參的營養價值、健康管理觀念，以及如何將天然養生融入現代生活，協助民眾建立正確且科學的健康保健觀念。

此外，Hol Dessert LLC創辦人暨執行長楊智翔（Allen Yang）於現場進行創意烘焙示範，巧妙運用花旗參設計特色甜點，展現養生食材結合創新料理的多元可能，讓與會來賓體驗兼具健康、美味與創意的飲食新風貌。

洛杉磯台美商會表示，此次活動為年度會員活動之一，透過專業知識分享與實務體驗，提供會員交流與學習的平台，鼓勵大家從日常生活及飲食習慣著手，培養健康生活方式，為家庭幸福與事業發展奠定更穩固的基礎。

活動詳情可電洽（626）288-6208，或電郵 [email protected]，亦可瀏覽官網 www.taccla.org。

上一則

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

下一則

克服投球失憶症、中職3度落選 林睿杰獲MLB雙城隊30萬簽約

熱門新聞

好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

2026-07-25 21:41
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34
葉俊麟分享AI最容易發現的稅務問題：漏報收入、異常扣除、重複抵免、大額虧損、海外資產。（記者子為／攝影）

AI查稅時代來了？會計師：這些人最容易被盯上

2026-07-23 20:17
多位好市多員工在社群平台Reddit論壇分享的經驗，各門市蔬果的新鮮度可能有所差異，通常反映門市蔬果團隊的品管情況。（本報檔案照）

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

2026-07-21 20:29

超人氣

更多 >
住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了

住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了
退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳

退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握
美鷹派USCC代表團訪中被冷遇 科企集體拒見

美鷹派USCC代表團訪中被冷遇 科企集體拒見