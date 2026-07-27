Covered California公布2027年健保費率 加州擴大補助減輕保費負擔

Covered California日前公布2027年健康保險計畫及初步費率，平均保費預計調漲9.9%，主要受到醫療照護成本、處方藥支出增加及整體醫療保險成本攀升影響。不過，加州政府同步擴大州政府保費補助，希望減輕保費上漲對民眾造成的衝擊，並維持健保的可負擔性。

Covered California表示，今年保費調整也受到聯邦政策影響，包括強化版保費稅收抵免到期、部分合法居留移民投保資格縮減，以及補助申請程序更加複雜，使部分家庭面臨更高的投保成本。執行總監Jessica Altman指出，加州將透過增加保險公司選擇及州政府補助，協助居民持續獲得高品質且可負擔的健康保險。

州長紐森（Gavin Newsom）表示，加州今年將「醫療照護可負擔性準備基金」預算由1.9億美元提高至3億美元，2027年家庭收入不超過聯邦貧窮線200%的居民，可獲得更多州政府保費補助。Covered California預估，超過50萬名加州居民將受惠，約占全體投保人的三成，另有約20萬名原本不符合資格的居民將首次取得補助，約9萬人可因此避免失去健保。

截至2026年3月，Covered California已有178萬5千人投保，創下歷來第二高紀錄。雖然平均保費上漲9.9%，仍低於全美約14%的平均調幅。官方表示，受惠於聯邦及州政府補助，約60%的投保人每月實際保費不會增加，26%的投保人仍可維持每月零保費，部分民眾若改投同等級但費用較低的方案，甚至可進一步降低保費。

2027年共有12家保險公司透過Covered California提供健康保險，所有加州居民至少有兩家以上保險公司可選擇，其中92%的居民可選擇三家以上業者，近75%可選擇四家以上。橙縣CalOptima Health將加入市場，Molina Healthcare則退出部分地區，受影響保戶可於開放投保期間重新選擇適合方案。

Covered California指出，現有保戶自10月1日起可辦理續保或更換保險方案，2027年度公開投保期將於11月1日開始，至2027年1月31日截止。官方呼籲民眾善用比價及補助機制，選擇最符合需求的健保方案，以降低醫療支出負擔。