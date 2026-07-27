我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊本強震增至13死 永旺翻新開幕才1個月爆炸化瓦礫

熊本7.1強震是「前菜」？恐由10年前斷裂斷層位移引起 不排除更強主震

Covered California公布2027年健保費率 加州擴大補助減輕保費負擔

洛杉磯
聽新聞
test
0:00 /0:00

Covered California日前公布2027年健康保險計畫及初步費率，平均保費預計調漲9.9%，主要受到醫療照護成本、處方藥支出增加及整體醫療保險成本攀升影響。不過，加州政府同步擴大州政府保費補助，希望減輕保費上漲對民眾造成的衝擊，並維持健保的可負擔性。

Covered California表示，今年保費調整也受到聯邦政策影響，包括強化版保費稅收抵免到期、部分合法居留移民投保資格縮減，以及補助申請程序更加複雜，使部分家庭面臨更高的投保成本。執行總監Jessica Altman指出，加州將透過增加保險公司選擇及州政府補助，協助居民持續獲得高品質且可負擔的健康保險。

州長紐森（Gavin Newsom）表示，加州今年將「醫療照護可負擔性準備基金」預算由1.9億美元提高至3億美元，2027年家庭收入不超過聯邦貧窮線200%的居民，可獲得更多州政府保費補助。Covered California預估，超過50萬名加州居民將受惠，約占全體投保人的三成，另有約20萬名原本不符合資格的居民將首次取得補助，約9萬人可因此避免失去健保。

截至2026年3月，Covered California已有178萬5千人投保，創下歷來第二高紀錄。雖然平均保費上漲9.9%，仍低於全美約14%的平均調幅。官方表示，受惠於聯邦及州政府補助，約60%的投保人每月實際保費不會增加，26%的投保人仍可維持每月零保費，部分民眾若改投同等級但費用較低的方案，甚至可進一步降低保費。

2027年共有12家保險公司透過Covered California提供健康保險，所有加州居民至少有兩家以上保險公司可選擇，其中92%的居民可選擇三家以上業者，近75%可選擇四家以上。橙縣CalOptima Health將加入市場，Molina Healthcare則退出部分地區，受影響保戶可於開放投保期間重新選擇適合方案。

Covered California指出，現有保戶自10月1日起可辦理續保或更換保險方案，2027年度公開投保期將於11月1日開始，至2027年1月31日截止。官方呼籲民眾善用比價及補助機制，選擇最符合需求的健保方案，以降低醫療支出負擔。

上一則

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

下一則

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

熱門新聞

好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

2026-07-25 21:41
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34
葉俊麟分享AI最容易發現的稅務問題：漏報收入、異常扣除、重複抵免、大額虧損、海外資產。（記者子為／攝影）

AI查稅時代來了？會計師：這些人最容易被盯上

2026-07-23 20:17
多位好市多員工在社群平台Reddit論壇分享的經驗，各門市蔬果的新鮮度可能有所差異，通常反映門市蔬果團隊的品管情況。（本報檔案照）

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

2026-07-21 20:29

超人氣

更多 >
住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了

住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了
退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳

退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握
美鷹派USCC代表團訪中被冷遇 科企集體拒見

美鷹派USCC代表團訪中被冷遇 科企集體拒見