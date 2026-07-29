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現代汽車3車款 獲J.D. Power新車質量調查榜首

洛杉磯訊
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J.D. Power副總裁David Sargent以及全球汽車業務副總裁Rob...
J.D. Power副總裁David Sargent以及全球汽車業務副總裁Robert Mansfield將J.D. Power 2026美國新車質量調查獎盃頒發給北美現代汽車首席客戶官Barry Ratzlaff、品質服務工程部門總監Nathan Edmonds，以及產品規劃部門總監Ricky Lao。

J.D. Power公布2026年新車質量調查，北美現代汽車旗下三款車型(Venue、Sonata、Santa Cruz)均在其級距中榮獲榜首的殊榮。此排名是根據每一百輛車累計的問題數量得出。其中現代Santa Cruz連續第三年在中型皮卡車類別中獲得最高評級。這些優異成績再次證明現代汽車在各種車型類別中提供高品質新車的能力。

北美現代汽車首席客戶官Barry Ratzlaff表示，現代汽車在J.D. Power 2026年美國新車質量調查中的優異成績反映出該公司全系列車型一貫的卓越表現，並強化致力於為客戶提供從一開始就值得信賴的高品質車輛的理念。三款車型在各自的類別中名列前茅是一項意義非凡的成就，也是團隊精誠合作的直接成果。這份榮譽屬於從研發到交車的每個環節中都追求卓越的所有團隊。從Santa Cruz連續第三年榮獲級距榜首，到Sonata和Venue勇奪其類別第一，這些成績充分展現了現代汽車每天為客戶提供的品質保證和可靠性。

2026現代Santa Cruz–中型皮卡車級距冠軍憑藉其休旅車般的舒適性、皮卡車的多功能性，以及先進的科技，持續重新定義中型皮卡車市場。2026現代Santa Cruz專為日常實用設計，提供精緻的動態駕駛體驗、直觀的資訊娛樂功能，以及靈活的乘坐載物空間。Santa Cruz的連續三年榜首殊榮充分體現出其優異的實際性能、精良的做工，以及極高的客戶滿意度。

2026現代Venue在小型休旅車級距中提供了實用的多功能性、巧妙的空間佈局，以及便利的科技配置。專為都會生活方式打造，Venue完美結合緊湊高效的車身、直觀的功能，以及卓越的性價比。Venue的榜首評級進一步印證了現代汽車在入門級休旅車中提供高品質產品的實力。

2026現代Sonata中型房車融合了現代設計、先進安全科技，以及高效動力系統。憑藉直觀的操控、改進的連結性，以及以駕駛人為重的內部設計，Sonata提供更流暢的用車體驗。

精華 FAQ

  • 北美現代汽車旗下共有3款車型在各自級距拿下第1名，分別是Venue、Sonata與Santa Cruz，顯示品牌在不同車型定位上都具備穩定的產品品質與競爭力。

  • Santa Cruz不僅在中型皮卡車級距奪冠，還是連續第3年獲得最高評級，代表其在實際性能、做工細節與客戶滿意度方面都維持長期穩定表現。

  • 三款車同時在各自級距登頂，反映現代汽車從研發到交車都重視品質管理，也強化了其為消費者提供一開始就值得信賴車輛的品牌形象。

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