時代學苑秋季班小班教學 8月1日前報名享6折

時代學苑秋季新班即將開課。凡於8月1日前報名者，均可享六折優惠，學生除遠距離外，原則上均教室上課。一小部分的講義及上課視頻，可在網站內點閱，網址www.timeeducationcenter.com。

時代學苑AP課程的第一個特色是不須要先唸過一年的基礎課程纔能選讀，韋老師授課均從零基礎開始講解，不假設學生已具備該科的基本知識（比方説唸學苑AP化學不須要先唸完一年的基礎化學課），所有內容從基礎化學至AP化學，由淺入深八個月教完，學生得以應考五月份的全國AP考試，大幅節省學生高中四年的寶貴時間。

第二個特色是一旦缺課，學生可以隨時來學苑看上課視頻，從容補課，學生和家長不必擔心缺課的問題。如果觀念有遺忘或不甚瞭解時，也可以隨時進教室反覆看視頻複習，務期徹底瞭解。

第三個特色，時代學苑的AP課程，每堂課都是理論的說明講解以及舉例分析，和許多上課只是老師帶領學生刷題而缺乏理論解析的課程大相逕庭（那種課程老師沒有授課講義，僅僅提供練習題而已），而且上課之外的利用解題來學習如何活用剛學到的科學理論也很重要，因此時代學苑除課堂授課之外，韋老師也提供了每週約兩個小時的解題演練，但請注意這是課堂外的解題演練，並沒有佔用或甚至取代課堂內的授課時間。

第四個特色是韋老師親自為本苑AP學生，每週提供了免費的額外一對一輔導，輔導範圍甚至包括學校的AP或相關課程作業或者考試的準備等等，以保護學校課業的GPA。

第五個特色是五月份全國AP考試前，學苑都提供五至十週的複習課程，鞏固學習成果，確保考試佳績。

時代學苑共有21個課程，包含AP英文，初高中數學及科學課後輔導，AP生物，AP化學，AP 微積分BC/AB，AP物理C力學，電磁學，AP物理1, 2，美國奧數AMC 8級 ，10級，12級培訓，高中文法寫作，初高中閱讀寫作，大學申請論文寫作指導， ACT，及SAT考試的準備和突破等。

學苑師資堅強，每位老師均是碩士或博士學位，且有卅年以上的教學經驗。創辦人韋老師來自加州理工學院的理科研究所，負責所有數學和科學課程的講授及講義編寫。又因是小班教學，上課時均能與學生頻繁互動，提供有效且友善的學習環境。歡迎電詢626-254-1866或626-255-6555，地址660 W. Duarte Road, 2nd Floor, Arcadia, CA。