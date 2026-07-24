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Hongbo Chi博士 當選美國國家科學院士

洛杉磯訊
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美國國家科學院(NAS)日前宣布，St. Jude Children's Research Hospital免疫學家、免疫學系主任Hongbo Chi博士（見圖）當選院士。Chi因推動免疫學和免疫代謝做出貢獻而獲表揚，當選美國國家科學院院士是科學家由於其原創研究而獲頒的最高榮譽之一。

St. Jude總裁兼執行長James R. Downing醫學博士表示：「Hongbo當選美國國家科學院院士，是對他在免疫學領域工作的持久影響所給予的肯定，特別是在免疫代謝領域的開創性研究。他對St. Jude使命的奉獻，以及最近對免疫學系的領導，都表明他為推進兒童重大疾病的治療做出重要貢獻。」

Chi是當選的120名新院士和25名國際院士之一。這個著名學者協會目前擁有2705名院士和557名國際院士，他們都因為本身在原創研究領域的傑出和持續成就而獲得肯定。NAS成立於1863年，致力於推動美國科學發展，並就科學技術相關事宜向國家提供客觀建議。

Chi由於在免疫學、代謝和控制適應性免疫的調控網路之間建立聯繫的開創性工作而獲選。他的研究成果從根本上增進世人對免疫細胞代謝和功能的理解，並啟發下一代癌症免疫療法的新型工程方法。

Chi表示：「能夠當選美國國家科學院院士，我深感榮幸。這項榮譽體現St. Jude卓越的研究環境，以及我有幸一起共事的優秀同事、學員和導師。我很榮幸能為一家以使命為導向、重視基礎科學和實際影響的機構貢獻心力，也對免疫學和免疫代謝領域的未來發展充滿期待。」在加入St. Jude之前，Chi在紐約州羅徹斯特大學獲得博士學位，並在康乃狄克州紐黑文的耶魯大學從事博士後研究。

St. Jude Children's Research Hospital引領全世界對兒童重大疾病的認知、治療和治癒。從癌症到危及生命的血液疾病、神經系統疾病和傳染病，St. Jude致力於透過突破性研究和充滿關懷的醫療服務，推動疾病的治癒和預防。透過全球合作和創新科學，St. Jude致力於確保世界各地的每位兒童都能擁有健康未來的最佳機會。若欲深入瞭解可上網stjude.org

精華 FAQ

  • 他因在免疫學、免疫代謝及適應性免疫調控網路之間建立關聯的開創性研究而獲選，相關成果深化了對免疫細胞代謝與功能的理解。

  • St. Jude總裁兼執行長James R. Downing表示，這是對Chi在免疫學與免疫代謝領域持久影響的肯定，也彰顯他對機構使命與研究領導的貢獻。

  • Chi的研究不僅加深對免疫細胞代謝與功能的認識，也啟發下一代癌症免疫療法的工程化新方法，對未來治療策略具有重要意義。

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