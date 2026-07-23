昌興珠寶8月1日IWC萬國錶新品巡展 歡迎預約品鑑

昌興珠寶亞凱迪亞 店將於8月1日（星期六）下午二至五時舉辦IWC 2026新品巡展(Carnet Novelties Travel Event)，邀請顧客鑑賞2026「鐘錶與奇蹟」發布的全新腕錶系列，以近距離感受IWC萬國錶精湛製錶工藝與飛行員系列的經典魅力。預約參加請電郵：[email protected]。

此次巡展將展出多款2026年全新飛行員系列作品，其中包括備受期待的Pilot's Watch Chronograph「Le Petit Prince」（見圖），腕錶採標誌性深藍色表盤，搭配精緻細膩的設計語言，延續《小王子》系列充滿詩意的人文精神。搭載IWC自製自動上鏈計時機芯，兼具卓越與精準，為經典飛行員腕錶注入現代風格。

8月1日活動當天，昌興珠寶特別邀請IWC萬國錶品牌專家親臨現場，為賓客深入介紹2026最新腕錶系列，分享品牌故事、設計理念與製錶工藝，並提供專業諮詢與試戴體驗。此外，現場更精心準備特色手工特調飲品，讓賓客在輕鬆愉悅的氛圍中，細細品味IWC萬國錶的非凡魅力，共享一場融合高級製錶藝術與生活品味的精彩盛會。

昌興珠寶表示，IWC此次新作延續品牌深厚的航空傳承，融合卓越製錶工藝、精準性能與經典設計，再次詮釋飛行員腕錶的永恆魅力，讓鐘錶愛好者率先體驗最新作品。

沙夫豪森IWC萬國錶素有「高級製錶工程師」之美譽。品牌自創立以來，始終秉持工程技術與美學設計並重的理念，打造兼具性能與優雅的高級時計。成就了葡萄牙系列、柏濤菲諾系列、飛行員系列及工程師系列等多款經典之作，深受全球鐘錶收藏家與愛好者推崇。

昌興珠寶亞凱迪亞店（Arcadia Mall內，鼎泰豐對面）地址：400 S. Baldwin Ave., L5-L7, Arcadia，電話：(626)770-3288，網覽www.chonghing.com。