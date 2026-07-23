我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

昌興珠寶8月1日IWC萬國錶新品巡展 歡迎預約品鑑

亞凱迪亞市訊

昌興珠寶亞凱迪亞店將於8月1日（星期六）下午二至五時舉辦IWC 2026新品巡展(Carnet Novelties Travel Event)，邀請顧客鑑賞2026「鐘錶與奇蹟」發布的全新腕錶系列，以近距離感受IWC萬國錶精湛製錶工藝與飛行員系列的經典魅力。預約參加請電郵：[email protected]

此次巡展將展出多款2026年全新飛行員系列作品，其中包括備受期待的Pilot's Watch Chronograph「Le Petit Prince」（見圖），腕錶採標誌性深藍色表盤，搭配精緻細膩的設計語言，延續《小王子》系列充滿詩意的人文精神。搭載IWC自製自動上鏈計時機芯，兼具卓越與精準，為經典飛行員腕錶注入現代風格。

8月1日活動當天，昌興珠寶特別邀請IWC萬國錶品牌專家親臨現場，為賓客深入介紹2026最新腕錶系列，分享品牌故事、設計理念與製錶工藝，並提供專業諮詢與試戴體驗。此外，現場更精心準備特色手工特調飲品，讓賓客在輕鬆愉悅的氛圍中，細細品味IWC萬國錶的非凡魅力，共享一場融合高級製錶藝術與生活品味的精彩盛會。

昌興珠寶表示，IWC此次新作延續品牌深厚的航空傳承，融合卓越製錶工藝、精準性能與經典設計，再次詮釋飛行員腕錶的永恆魅力，讓鐘錶愛好者率先體驗最新作品。

沙夫豪森IWC萬國錶素有「高級製錶工程師」之美譽。品牌自創立以來，始終秉持工程技術與美學設計並重的理念，打造兼具性能與優雅的高級時計。成就了葡萄牙系列、柏濤菲諾系列、飛行員系列及工程師系列等多款經典之作，深受全球鐘錶收藏家與愛好者推崇。

昌興珠寶亞凱迪亞店（Arcadia Mall內，鼎泰豐對面）地址：400 S. Baldwin Ave., L5-L7, Arcadia，電話：(626)770-3288，網覽www.chonghing.com。

精華 FAQ

  • 活動訂於8月1日星期六下午2時至5時，在昌興珠寶亞凱迪亞店舉行，地點位於Arcadia Mall內、鼎泰豐對面，方便鐘錶愛好者到場參與。

  • 巡展將展出2026年全新飛行員系列作品，其中焦點包括Pilot's Watch Chronograph「Le Petit Prince」，以深藍色表盤與精緻設計延續系列特色。

  • IWC品牌專家將親臨現場講解品牌故事、設計理念與製錶工藝，並提供專業諮詢與試戴體驗，另備有手工特調飲品，營造輕鬆品鑑氛圍。

亞凱迪亞

上一則

首任鳳凰城經文處長焦國恩已抵達 辦公地點尋妥

下一則

亞馬遜、TikTok數款首飾 鎘含量超標恐致癌

延伸閱讀

Van Cleef & Arpels Perlée絢彩寶石 疊戴指間華彩

Van Cleef & Arpels Perlée絢彩寶石 疊戴指間華彩
Chaumet自然系珠寶 宋慧喬、蘇菲瑪索演繹清新魅力

Chaumet自然系珠寶 宋慧喬、蘇菲瑪索演繹清新魅力
梵克雅寶Sous les étoiles 黃金美鑽禮讚詩意星空

梵克雅寶Sous les étoiles 黃金美鑽禮讚詩意星空
談藝／創新模特 賦予旗袍生命─訪時裝設計師吳季剛

談藝／創新模特 賦予旗袍生命─訪時裝設計師吳季剛
第23屆美國華裔小姐競選總決賽「視帝」陳山聰與佳麗同場飆演技

第23屆美國華裔小姐競選總決賽「視帝」陳山聰與佳麗同場飆演技
亞凱迪亞市「珍稀訂製豪邸」釋出 售價518萬元

亞凱迪亞市「珍稀訂製豪邸」釋出 售價518萬元

熱門新聞

Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
在「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展。（記者子為/攝影）

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

2026-07-19 19:58
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招