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極品假期 2027維京河輪遊歐洲早鳥限時優惠

洛杉磯訊

隨著旅遊型態逐漸朝向深度體驗與慢旅行發展，歐洲河輪近年來受到越來越多旅客青睞。相較於大型海洋遊輪，河輪停靠市中心、上下船便利，且多數岸上觀光與船上服務皆採全包式安排，讓旅客無須頻繁打包行李，即可輕鬆暢遊多個歐洲國家，成為近年熱門的旅遊選擇。

專營遊輪旅遊的極品假期即日起推出2027年維京(Viking)歐洲河輪早鳥優惠，限時促銷至2026年7月30日。凡符合活動條件報名指定行程，可享每人訂金25美元、每房700美元船上消費金、每房250美元遊輪折扣、Open Bar酒水禮遇及歐洲來回機票等優惠，名額有限，額滿為止。（優惠內容依活動辦法及適用條件為準。）

維京河輪主打全包式服務，旅客抵達歐洲後即有專人接送機，並包含每日岸上觀光行程、船上免費Wi-Fi、每日三餐、下午茶及宵夜、24小時飲品與點心，以及午、晚餐無限供應啤酒與紅白酒，讓旅客在舒適悠閒的節奏中深入探索歐洲各地風光。

此次早鳥優惠精選五條2027年熱門河輪行程，包括3月14日出發的萊茵河8天，由瑞士巴賽爾航向荷蘭阿姆斯特丹，途經瑞士、法國、德國（見圖）及荷蘭，每人2,898美元起；3月28日出發的多瑙河華爾滋8天，由匈牙利布達佩斯航向德國帕紹，造訪匈牙利、斯洛伐克、奧地利及德國，每人2,898美元起；3月19日出發的荷蘭、比利時鬱金香10天，由阿姆斯特丹往返，欣賞春季花卉美景，每人3,498美元起；3月20日出發的巴黎瑞士12天，由瑞士蘇黎世前往法國巴黎，沿途造訪瑞士、德國、盧森堡及法國，每人3,699美元起；以及3月11日出發的大歐洲15天，由阿姆斯特丹一路航向布達佩斯，串聯荷蘭、德國、奧地利及匈牙利四國，每人5,599美元起。

極品假期表示，河輪旅遊兼具舒適、便利與深度體驗的特色，適合首次造訪歐洲，或希望悠閒探索歐洲文化、美食與歷史景點的旅客。有興趣了解行程及優惠內容，可洽極品假期全美免付費專線1-888-680-5688。

精華 FAQ

  • 此次主打2027年維京歐洲河輪早鳥優惠，符合條件報名指定行程可享每人訂金25美元、每房700美元船上消費金、每房250美元折扣及Open Bar等禮遇。

  • 活動即日起開跑，限時促銷至2026年7月30日，且名額有限、額滿為止。文中也提醒，實際優惠內容仍需依活動辦法與適用條件為準。

  • 共有5條行程，包括萊茵河8天、多瑙河華爾滋8天、荷蘭比利時鬱金香10天、巴黎瑞士12天，以及大歐洲15天，航線涵蓋多個歐洲國家。

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