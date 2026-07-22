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中國民商法界律師 李梅助企業家走出國門

洛杉磯訊

李梅做為中國民商法界的律師（見圖），她一步步用自身影響力推動著中國社會的法制建設。希望憑藉自己的法律知識，幫助更多的企業和企業家走出國門，並憑藉自己在國際法律服務方面的優勢為更多的客戶服務。

李梅律師職業生涯中接的第一起案件，是一樁借貸糾紛：當事人的丈夫從隔壁行政區的一名法官手中借款50萬元，所有證據確實清楚、齊全無誤。這起案件沒有任何勝訴的可能。但李梅當事人的丈夫由於經濟類犯罪已經被刑事拘留，對方法官起訴李梅當事人為丈夫承擔還款責任。於是，她從《公務員法》和《法官法》的角度，為雙方從法律和職業履歷上對整個案件進行梳理，最終成功說服了案件的承辦法官和原告方，以對方撤訴結束了整個案件。

2017年，李梅在法院開庭結束後，被幾位農民工堵在法庭門外，他們迫切希望從李梅這裏得到追索勞動報酬的建議。李梅決定免費為幾位農民工進行法律援助。李梅的善舉得到了重慶九龍坡區司法局的肯定，並在第二年為她和團隊頒發了2017年度法律援助工作先進集體獎。

2022年，李梅的綺惠所獲得重慶市九龍坡區工作委員會頒發的年度十佳律師事務所稱號。同年，「綺惠法律研究院 」成立。研究院成立的初衷就是為了律所能夠聚集更多的「非法律」人才智庫。這是重慶律師事務所的一次創舉。

不久後，李梅做為副主編出版了《股權糾紛實務要點與案例精解》一書，希望用更多的案例幫助人們解決法律問題，並把一些民商法律服務經驗更多地在行業內進行分享。

2024年，綺惠所獲得了重慶市專業精品所稱號。而李梅個人也被評為2024年度最佳商事交易（非訴訟）律師稱號，並先後被聘為遵義仲裁委員會仲裁員和重慶市九龍坡區女企業家協會副會長以及九龍坡區機關法律顧問專家庫成員。

2025年，李梅關於《破產管理人制度研究與實踐》的書籍也由中國民主法制出版社出版。

精華 FAQ

  • 她是中國民商法界的律師，專長於企業與商事法律服務，並希望運用自身法律知識協助更多企業和企業家走出國門，拓展國際服務能力。

  • 她接手的是一樁看似難以勝訴的借貸糾紛，先從《公務員法》和《法官法》梳理雙方關係，再成功說服承辦法官與原告，最後以撤訴結案。

  • 她曾免費協助農民工追索勞動報酬並獲表揚，律所也獲十佳律師事務所與專業精品所稱號；她本人則出版著作，並獲聘仲裁員與多項社會職務。

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