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遊乾隆下江南足跡 帝王南巡18日$799名額有限

洛杉磯訊

如果有一趟旅行，能沿著乾隆皇帝六下江南的足跡，走遍北京、江南水鄉、閩南古城與江西名山，入住五星酒店、品味宮廷御膳、泡天然富硒溫泉，18天只要799元，會不會心動？

今年秋冬，一條備受矚目的深度文化旅遊路線「踏歲山河．乾隆南巡18天臻品遊」正式推出，以「帝王南巡」為主題，串聯北京、揚州、無錫、嘉興、紹興、杭州、廈門、漳州及江西等五省精華景點，帶領海外華人走進千年中華文明，展開一場融合歷史、人文、美食、養生與尋根的旅程。

不同於一般走馬看花的旅行團，此次行程強調「慢遊、深度、品質」，讓旅客放慢腳步，細細品味每座城市的文化底蘊與生活風情。從乾隆皇帝鍾愛的江南水鄉，到福建客家古村，再到江西紅色文化聖地，每一天都是一次與歷史相遇。

全程採用一價全包服務。團費包含五星級酒店住宿、一日三餐、景點門票、交通、專業導遊與管家服務，全程無隱藏費用，還有行李員協助搬運行李，讓旅客輕鬆自在出遊。

除了故宮、西湖等經典名勝，行程更精選許多一般旅行團較少安排的人文秘境，包括保留濃厚江南韻味的月河古鎮、被譽為世界最美客家古村落之一的雲水謠古鎮，以及充滿仙俠傳說、湖光山色如畫的江西仙女湖，讓旅程兼具文化深度與自然療癒。

主辦單位更安排多項沉浸式特色體驗。旅客可換上古裝，在皇家菜博物館演藝餐廳欣賞大型宮廷實景秀中華一品宴，一邊觀賞精彩演出，一邊品嚐清宮御膳。來到江西井岡山，還能化身紅軍戰士，參與紅色實景劇拍攝，在攝影團隊協助下留下難忘紀念，體驗截然不同的歷史文化之旅。

旅途中令人期待的，莫過於入住獨家安排的富硒溫泉康養酒店。酒店擁有400至470公尺深層天然泉眼，富含多種礦物質，溫泉水可直接引入客房，既可泡湯也可飲用，天然純淨、低硫無異味，特別適合長者及敏感肌膚族群。

此團將於11月5日出發，報名費799美元（限美籍華人）。名額有限，報名專線：626-340-4300、626-320-3281陶老師。

精華 FAQ

  • 行程以「帝王南巡」為主題，沿著乾隆六下江南的足跡設計，串聯北京、揚州、無錫、嘉興、紹興、杭州、廈門、漳州及江西等地，強調文化深度與歷史尋根。

  • 團費採一價全包，包含五星級酒店住宿、一日三餐、景點門票、交通、專業導遊與管家服務，並有行李員協助搬運，主打全程無隱藏費用、輕鬆出遊。

  • 旅客可換上古裝參與宮廷實景秀並品嚐御膳，也能在江西井岡山體驗紅色實景劇拍攝；此外還安排入住富硒溫泉酒店，兼具觀光、文化與養生特色。

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