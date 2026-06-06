H Mart攜手InComm 新增健保福利卡支付

AI重點 文章重點整理： 重點一： H Mart與InComm Healthcare合作，新增OTC Network支付服務。

H Mart與InComm Healthcare合作，新增OTC Network支付服務。 重點二： 符合資格顧客可用健保福利卡，購買指定商品與保健品。

符合資格顧客可用健保福利卡，購買指定商品與保健品。 重點三：H Mart已支援三大醫療福利卡網絡，強化多元社區服務。

美國最大的亞洲連鎖超市之一H Mart隆重宣佈與InComm Healthcare展開全新合作。InComm Healthcare是支付科技公司InComm Payments旗下的醫療保健事業部。透過此次系統整合，H Mart正式加入InComm Healthcare的OTC Network®支付網絡，讓符合資格的顧客可於指定門市使用健康保險 補助福利資金，購買符合規定的商品。

透過此次合作，持有InComm Healthcare Dual Network Benefit CardTM（見圖）並符合資格的H Mart顧客，現可於指定H Mart門市使用健康計劃補助資金，選購新鮮蔬果、特色食材，以及符合資格的非處方(OTC)健康與保健商品，同時滿足個人及家庭多元文化飲食需求。

隨著OTC Network®支付服務正式上線，H Mart現已全面支援三大主要醫療健康福利卡支付網絡，進一步鞏固H Mart不僅作為亞洲超市，更作為支持顧客健康與福祉的重要生活夥伴角色。H Mart將持續支持不同文化背景與生活方式，致力為顧客打造更具意義、更便利且更具包容性的購物體驗。

自1982年於紐約皇后區Woodside開設第一家門店以來，H Mart目前已在美國20個州拓展至約110家門店，並擁有18個現代化倉儲與加工設施提供支援。

作為美國知名的亞洲超市品牌，H Mart提供豐富多樣的亞洲食品，同時也涵蓋廣泛的日常生活必需品，其整體服務可與傳統大型超市相媲美。H Mart致力於服務周邊社區，以及更廣泛的多元文化消費族群。