HAB銀行阿提夏市分行喬遷 設有中文服務

位於阿提夏市的HAB銀行於日前「喬遷新址」，新地址在18324 Pioneer Blvd., Artesia, CA 90701，與183rd Street交界的路口，新址（見圖）更加方便新老顧客辦理業務，營業時間是週一至週五由上午9時至下午4時。

近期中東局勢持續緊張，以色列與伊朗 衝突升溫，引發全球市場對原油供應的憂慮，帶動美國西岸油價 再度上揚，油價波動加劇，也連帶影響全球股市表現，在波動之中的CD定期存款方案，讓資金多一份確定，也在動盪的世界裡，為退休生活多一份安心。

HAB Bank目前推出3個月CD定期存款利率 是4.25% APY、而6個月CD定期存款利率是4.00% APY優惠利率，有關詳情可電阿提夏市分行562-924-7500查詢，他們有說中文的職員為廣大華人服務。三個月與六個月的CD定期存款方案，提供一個相對單純且透明的選擇，短天期設計讓資金不需長時間鎖定，在觀望市場變化的同時，也能讓閒置資金發揮基本效益，而且有聯邦存款保險(FDIC)的250,000美元保障，讓大家可以既安心又放心。

國際局勢變化的頻繁，也讓全球市場出現起伏，對許多已經退休或正準備退休的人來說，這樣的環境，難免讓人更加重視一件事，資產的「穩定與安全」。辛苦一輩子累積的資產，不再只是追求成長，更重要的是守護成果，讓生活維持安心與從容。在這樣的時刻，簡單、清楚、風險相對可控的理財方式，反而更顯得珍貴。當市場充滿變數時，「現金管理」的重要性往往被重新看見，如何在保有流動性的同時，兼顧穩健收益，成為許多人關注的重點。

HAB銀行成立於1983年，秉持著多元化業務及熱誠服務社區近40多年，該銀行總部設在紐約市曼哈頓，是紐約州特許銀行，也是聯邦存款保險公司(FDIC)成員，分行遍佈在紐約州的曼哈頓、皇后區、長島及新澤西州和加利福尼亞州等，該銀行有說中文的職員為廣大華人服務，想瞭解更多詳細資訊，可瀏覽該銀行網站www.habbank.com。