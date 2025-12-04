我的頻道

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

大莊家百萬現金及EasyPlay大抽獎

特曼庫拉市訊
12月份歡樂聖誕，大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)隆重呈獻「百萬現金及EasyPlay佳節豪送大禮」抽獎大日，賓客有機會贏取現金和EasyPlay獎賞。

大莊家指出，賓客只要登記成為會員，並於12月期間玩自己最喜愛的角子老虎機或賭桌遊戲；在12月的每個星期六都親臨現場激活抽獎機會，即可參與抽獎，並查看自己是否幸運中獎。12月1日起，凡持有「大莊家」會員卡 （見圖）的大莊家賭場度假村賓客即可開始賺取抽獎機會。

活動參與方式十分簡單，賓客只需將自己的會員卡正確插入角子老虎機或用於賭桌遊戲，即可在暢玩最喜愛遊戲的同時開心賺取抽獎機會。玩得越多，抽獎機會就越多。與此同時，12月每逢星期一及星期五是翻倍積分日。在此期間，根據會籍級別不同，獲得抽獎機會將會更快累積。

對於已成功賺取抽獎機會的賓客，務必於12月的每個星期六親臨「大莊家賭場度假村」以激活寶貴的抽獎機會，並留待至揭曉時間來查看能否贏得EasyPlay獎賞或成為現金大獎的得主。

重要時間點是，12月逢星期六下午4時至晚上9時半，賓客只需將「大莊家」會員卡插入角子老虎機或用於賭桌遊戲即可激活抽獎機會。抽獎活動將於下午5時至晚10時期間舉行，每小時開獎一次。下午5時至晚上9時，幸運得獎者將有機會分享總值2萬5千元EasyPlay獎賞。晚上10時，三位超級幸運兒將被隨機選中來挑選一份神秘大禮。神秘禮盒將分別包含兩份2萬5千元的 EasyPlay獎賞及一份10萬美元超級現金大獎。

活動將於12月27日（星期六）迎來壓軸。「百萬現金及EasyPlay佳節豪送大禮」當天獎金加碼。下午5時至晚上9時，已激活抽獎資格的賓客可角逐總值7萬5千元的EasyPlay獎賞。晚間10時將抽出五位幸運兒，各自從神秘禮盒中揭曉最終大獎，其中三人可獲10萬元現金，另兩人可得5萬元EasyPlay獎賞。

成為「大莊家」會員相當簡單，只需攜帶有效證件至會員服務台完成登記即可享有各項優惠。另提供會籍級別配對服務，適用於持有南加州16家賭場會員身分者及拉斯維加斯「威尼斯人酒店」(Venetian Las Vegas)會員。

有關活動詳情可登錄官方網頁Pechanga.com/join，大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA。

加州 南加

