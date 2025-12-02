K-Pet領養計畫：Never Alone動物救援組織攜手APartnership 助力韓國救援犬尋找新家

歲末將至，正是家人團聚、共享愛與感恩的時節。Never Alone Animal Rescue International Inc.（以下簡稱「Never Alone動物救援組織」）與全美領先的亞裔 美國行銷公司APartnership攜手發起「K-Pet領養計畫」，號召更多家庭敞開家門與心扉，接納來自韓國的救援犬，為牠們開啟嶄新的生命篇章。

Never Alone是一家由志工營運、無固定收容所、以寄養家庭為基礎的 501(c)(3)非營利組織，致力於確保每一隻被救援的狗——無論牠們曾歷經什麼——都能找到一個永久而充滿愛的家。許多狗狗來自韓國，曾承受艱難與傷痛，卻依然懷抱希望與信任，等待與新家庭相遇。

為了讓更多人認識這份跨越國界的善意，APartnership運用其專有的文化行銷策略「Asian Culture Play」，以真誠且富文化共鳴的方式與亞洲文化愛好者建立深層連結。透過全新社群媒體 宣傳活動，該公司以更具文化深度與人文意義的敘事方式，向更廣泛的族群介紹Never Alone的故事。

「文化、故事與善意之間存在著動人的連結。」APartnership團隊表示，「透過結合這些元素，我們希望讓大眾看見，動物領養不僅是一種善舉，更是一場對共同人性的禮讚。」

2024年，韓國通過歷史性立法，將於2027年全面禁止狗肉產業，引發全球矚目。這一重大轉捩點，為無數狗狗帶來被救援與重生的契機。Never Alone與韓國可信賴的救援組織合作，提供安全運輸、醫療照護與完善的領養前準備。每隻狗在啟程前皆完成疫苗 接種、結紮與健康檢查；抵美後，先入住寄養家庭，在愛與陪伴中逐步適應新環境。從志工護送跨越太平洋的那一刻，到新家庭迎接牠們的瞬間，每一次成功領養，都是跨越國界、文化與情感的溫暖見證。

作為註冊的501(c)(3)非營利組織，Never Alone的使命由捐款、志工與領養家庭共同支持。歲末捐款，無論是領養行動或金錢捐助，都能讓更多狗狗獲得安全與關愛。

「每一次領養都是一個希望的故事。」Never Alone團隊表示，「當一隻來自韓國的狗抵達美國的新家時，牠們證明了：善意沒有邊界。」

想在這個季節為生活增添更多「家人般」的溫暖嗎？您可以這樣幫助：

領養： 在Petfinder上查看可領養狗狗並提交申請。

捐款： 透過CUDDLY進行年終可抵稅捐款，支持運輸與醫療費 用。

聯絡方式： 電郵[email protected]或致電/簡訊 (617) 901-7097。

亦可透過Instagram私訊@neveralonerescue。

在這個節日季，讓「在一起」擁有更深遠的意義。領養一隻來自韓國的救援犬，您會發現——愛，可以填滿整個家。