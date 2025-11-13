美國華人男子透過 Sunny Mining 投資 2.5 萬美元購買加密貨幣，一年後增值至 40 萬美元

美國德克薩斯州奧斯汀30 歲的 邁克·安德森（Mike Anderson）和 28 歲的妻子艾米麗並非華爾街高薪人士，卻已擁有超過 100 萬美元淨資產。其中，邁克透過 Sunny Mining 投入 2.5 萬美元 購買 固定收益雲挖礦合約，一年內通過多次滾動與複投，帳戶本息規模達到 40 萬美元。

「數字看起來很驚人，但對我來說，這更像是一套有節奏的現金流計劃，而不是押注價格漲跌。」邁克說。

從「擔心幣價波動」，到選擇固定收益雲挖礦

幾年前，邁克就對 比特幣（BTC）、以太坊（ETH） 等加密資產產生興趣，但始終不敢大額買入：

「我很清楚加密貨幣價格波動有多大，所以一直不敢把太多錢直接丟進市場。」

2024 年初，在研究多家平台後，他選擇透過 Sunny Mining 參與加密領域——不是簡單買幣，而是購買與真實算力掛鉤、按日結算的固定收益雲挖礦合約。

● 合約簽訂時就可以看到 合約期限、本金、固定收益金額與結算方式。

● 每日收益以 美元 結算至帳號上，可自由選擇 提領幣種。

● 合約到期 返還本金，不以幣價漲跌為前提。

邁克表示，真正打動他的是：「我不需要每天盯盤，也不用去猜比特幣明天是漲是跌，只要按合約收 每天的固定收益。」

2.5 萬美元如何累計到 40 萬美元？

邁克的操作並不是「一把梭哈等翻倍」，而是一個相對有規劃的過程：

● 第一步投入：用 25,000 美元 購買多份不同期限的 Sunny Mining 固定收益雲挖礦合約；

● 每日結算：每天收到挖礦收益，部分提取用於家庭支出，部分保留在平台內；

● 滾動複投：將已到期合約的本金和部分收益再次投入新合約，放大累計本金規模；

● 帳戶規模放大：在多輪複投和合約疊加下，他在 Sunny Mining 帳戶 中的 在投本金與待收收益合計規模 達到 40 萬美元。

「跟傳統高波動投資不同，我看到的是一條相對 可預測的曲線：每天多少收益、哪個合約何時到期、到期能拿回多少，這些在購買前都寫在合約裡。」邁克說。

Sunny Mining 固定收益雲挖礦的運作方式

相比直接買幣，Sunny Mining 用 標準化合約，讓個人和家庭投資者以更 可預期 的方式參與加密領域：

● 創建帳號：在 Sunny Mining 官網或 App 註冊帳戶，新用戶可獲得 15 美元獎金。

● 選擇合約並充值：在平台中選擇合適的 固定收益雲挖礦合約，為帳號充值並確認開啟合約。

● 每天領取收益：合約生效後，收益 按日結算 至帳戶，用戶可隨時查看並選擇 提取或複投。

合約收益 不以比特幣、以太坊等幣價漲跌為條件，用戶主要關注的是帳號 每天收益入帳。

面向普通投資者的一個參考選項

在加密資產價格仍然 波動劇烈 的背景下，固定收益雲挖礦 為 不想盯盤的投資者 提供了另一種選擇：創建帳號、選擇合約並充值，讓收益 按日入帳，再視情況 提取或複投。

Sunny Mining 希望幫助更多像邁克這樣的普通家庭，在 可預期的框架 內參與加密相關產品，把「看不懂的價格」變成「看得懂的現金流」。

立即加入 Sunny Mining，開始你的固定合約收益。

官方網址：https://www.sunnymining.com/

（點擊此處下載行動應用程式）

開始探索全新的固定合約被動收入機會。

（此為工商信息，文責自負）