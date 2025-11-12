攜手同行，共築希望：國泰銀行的關愛與社區之旅

我的頻道

洛杉磯訊
專訪國泰萬通金控及國泰銀行董事會執行主席鄭家發（Dunson K. Cheng）博士

1. 您能否簡要介紹一下國泰銀行參與希望之行（Walk for Hope）活動的歷程？國泰銀行自2007年起開始參與希望之行（Walk for Hope）活動。 自那以後，從2007年至2025年，我們共籌集逾68萬美元。 我們的參與度逐年提升，每年都有更多客戶、團隊成員及他們的家人和朋友加入我們。 我們舉辦了內部募款活動，並鼓勵更廣泛的社區參與捐款。

2. 最初支援這一公益事業的契機是什麼？ 如今，又是什麼讓國泰銀行的團隊和國泰銀行基金會依然保持這份熱忱？

我和希望之城（City of Hope）的緣分，源於我一位親人在重病期間得到了他們無微不至的照顧。我清楚地記得，那天夜裡她病情惡化，City of Hope的Stephen J. Forman醫生立刻趕來救治，給予了她無微不至的關懷。 那次經歷給我留下了深刻的印象。

City of Hope是我們社區中獨特且極其珍貴的資源，並因其在癌症治療與研究領域的卓越成就而享譽全美。 這不僅關乎治療，更關乎希望與康復。 我們認為，支援並推廣這家醫院的工作，尤其是在我們所在的社區加以支持並推廣，是我們的責任。

此外，國泰銀行的多位團隊成員及其家人也曾直接受到癌症的困擾。 他們的堅強與毅力激勵著我們持續支援這項公益事業。 希望之行（Walk for Hope）活動讓我們有機會向他們致敬，並提高公眾對City of Hope每日所開展的拯救生命工作的關注。

3. 多年來，貴行通過哪些方式為希望之行（Walk for Hope）活動做出了貢獻？ 無論是捐款、志願服務，還是其他形式的支援，都可以包括在內。

我們的支持形式多種多樣：

 籌款：團隊成員會組織內部募款活動，並以個人名義捐款。 客戶、家人和朋友們也都慷慨解囊。

 積极參加活動：國泰銀行的團隊成員及其家人和客戶每年都會積极參加Walk for Hope活動。

 社區參與：我們通過宣傳標語和社區外展活動來推廣這一活動。 我們的一些客戶也積极參與。 例如，當地農夫市集的一位商戶會捐贈農產品作為鼓勵，另一位則提供烘焙食品，以幫助提升公眾關注度。

我們致力於讓這一活動凝聚整個社區的力量，不僅讓團隊成員參與其中，也邀請客戶和業務合作夥伴加入我們的行列。

4.在您看來，與希望之城（City of Hope）合作過程中，哪一年或哪個時刻最令您難忘？

2017年。 那一年，我有幸擔任了洛杉磯希望之行的首屆主席。 活動籌款總額突破了100萬美元的目標，其中國泰銀行團隊捐款達26萬美元。 我們有111位來自國泰大家庭的成員參加。

就我個人而言，有幾個時刻令我印象深刻：

 長期任職國泰的團隊成員Alice Hu在去年參與了徒步活動，展現出非凡的熱情與奉獻精神。

 另外還有一位在30多歲時被診斷出癌症的團隊成員，她至今每年仍堅持參加徒步活動。她的參與有力地證明瞭她所受到的悉心照料。

 我們一名現任經理Nancy Tarr曾是City of Hope的患者。

 我也曾有幸幫助客戶和團隊成員聯繫City of Hope尋求治療，其中包括一位前員工，她的母親曾與乳腺癌抗爭。

這些故事提醒著我們徒步的意義——因為我們的行動正在帶來真正的改變。

5.您是否願意與大家分享一段特別的故事、經歷或難忘的時刻，以展現國泰銀行的支持所帶來的影響？

當然，不僅我們的團隊成員，還有多位客戶也曾在City of Hope接受治療。 他們的感激之情與康復經歷進一步印證了我們持續支援的重要意義。 瞭解到我們的努力為身邊的人、為我們每天服務的社區帶來了希望，讓人們得以康復，這十分令人欣慰。

