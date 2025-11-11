大華羅蘭岡店11/15,16「秋日嘉年華」火鍋泡麵試吃 + 餐車 + 親子樂

秋意正濃，恰適與家人朋友共享美食、圍爐享用火鍋的季節。99大華超市羅蘭岡 店將於 11 月 15 日、 16 日（本週六、日）兩天盛大舉辦「Harvest Festival 秋日嘉年華」，集結「火鍋節」、「泡麵 節」以及亞洲風味美食餐車、美味試吃活動與多元親子 互動，邀請社區民眾齊聚一堂，共度充滿香氣與歡樂的週末。

活動期間，戶外停車場將化身為亞洲街頭美食市集，由泰式、越南 、中式烤串及印尼 餐車領銜，現場還有多種美食餐車聯合參與，提供豐富多元的亞洲料理選擇，讓民眾一站式滿足味蕾。特色餐車包括有：

● 8E8 Thai Street Food（泰式料理）

提供經典泰式打拋豬、冬蔭功、香蘭椰漿飯，酸香辣甜，多層次風味帶您重回泰國街頭。

● Cruisin Fusion（越南融合料理）

主打越式法國麵包、蒜香炒麵及特色粉麵料理，將越南小吃融入口味創新，傳統中帶出新潮口感。

● Wen’s Kitchen（中式烤串）

精選肉串、海鮮串及蔬菜串，搭配孜然、辣椒等特色香料炭烤，現場串香四溢、排隊人氣滿滿。

● StopBye Café（印尼特色餐車）

以印尼辣醬與東南亞香料現做叻沙、炒麵、沙嗲等料理，道地又濃郁，是喜愛新鮮刺激口味者的最愛。

此外，活動現場還將設有 DJ 現場音樂帶動氣氛，並安排免費氣球派發、親子手作體驗區等親友同樂活動，全家人歡欣沉浸在熱鬧的嘉年華氛圍中。

店內同步舉辦的「火鍋節」與「泡麵節」，將規劃 20 個熱銷品牌試吃攤位，針對不同口味與喜好的顧客展示多款人氣火鍋湯底、火鍋料與亞洲泡麵新品，現場免費試吃，限時優惠與特價組合同步推出。

本次活動還有抽獎活動，來賓只需免費加入會員或追蹤大華官方社群媒體即可參加，不需消費就有機會將多項精選禮品帶回家。

大華超市市場部表示：「隨著秋季的到來，正是享受美食、遊樂與溫馨時光的最佳時刻。我們特別結合本季節熱賣商品，聯手多家亞洲料理餐車，並安排適合親子的活動，希望能為社區家庭創造充滿味覺驚喜與文化氛圍的美好週末。」

大華「秋日嘉年華」活動時間是11 月 15 日（週六）上午 11時 至 晚上 8時，16 日（週日）上午 11時至晚上 7時，地點在大華超市羅蘭岡分店：1015 S. Nogales St.,Rowland Heights。