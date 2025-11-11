我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明知故犯做一事 好市多被重罰80多萬美元

眾院通過短期撥款法案 結束聯邦政府關門最長紀錄

大華羅蘭岡店11/15,16「秋日嘉年華」火鍋泡麵試吃 + 餐車 + 親子樂

洛杉磯訊

秋意正濃，恰適與家人朋友共享美食、圍爐享用火鍋的季節。99大華超市羅蘭岡店將於 11 月 15 日、 16 日（本週六、日）兩天盛大舉辦「Harvest Festival 秋日嘉年華」，集結「火鍋節」、「泡麵節」以及亞洲風味美食餐車、美味試吃活動與多元親子互動，邀請社區民眾齊聚一堂，共度充滿香氣與歡樂的週末。

活動期間，戶外停車場將化身為亞洲街頭美食市集，由泰式、越南、中式烤串及印尼餐車領銜，現場還有多種美食餐車聯合參與，提供豐富多元的亞洲料理選擇，讓民眾一站式滿足味蕾。特色餐車包括有：

● 8E8 Thai Street Food（泰式料理）

提供經典泰式打拋豬、冬蔭功、香蘭椰漿飯，酸香辣甜，多層次風味帶您重回泰國街頭。

● Cruisin Fusion（越南融合料理）

主打越式法國麵包、蒜香炒麵及特色粉麵料理，將越南小吃融入口味創新，傳統中帶出新潮口感。

● Wen’s Kitchen（中式烤串）

精選肉串、海鮮串及蔬菜串，搭配孜然、辣椒等特色香料炭烤，現場串香四溢、排隊人氣滿滿。

● StopBye Café（印尼特色餐車）

以印尼辣醬與東南亞香料現做叻沙、炒麵、沙嗲等料理，道地又濃郁，是喜愛新鮮刺激口味者的最愛。

此外，活動現場還將設有 DJ 現場音樂帶動氣氛，並安排免費氣球派發、親子手作體驗區等親友同樂活動，全家人歡欣沉浸在熱鬧的嘉年華氛圍中。

店內同步舉辦的「火鍋節」與「泡麵節」，將規劃 20 個熱銷品牌試吃攤位，針對不同口味與喜好的顧客展示多款人氣火鍋湯底、火鍋料與亞洲泡麵新品，現場免費試吃，限時優惠與特價組合同步推出。

本次活動還有抽獎活動，來賓只需免費加入會員或追蹤大華官方社群媒體即可參加，不需消費就有機會將多項精選禮品帶回家。

大華超市市場部表示：「隨著秋季的到來，正是享受美食、遊樂與溫馨時光的最佳時刻。我們特別結合本季節熱賣商品，聯手多家亞洲料理餐車，並安排適合親子的活動，希望能為社區家庭創造充滿味覺驚喜與文化氛圍的美好週末。」

大華「秋日嘉年華」活動時間是11 月 15 日（週六）上午 11時 至 晚上 8時，16 日（週日）上午 11時至晚上 7時，地點在大華超市羅蘭岡分店：1015 S. Nogales St.,Rowland Heights。

泡麵 越南 親子 印尼 羅蘭岡

上一則

退伍軍人成詐騙目標 加州檢察長提醒小心這些陷阱

下一則

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
來自法國的「阿爾薩斯薄餅」，被很多消費者稱為Trader Joe's最好吃食物。（記者邵敏／攝影）

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

2025-11-11 22:12
2016年3月23日，57歲的中醫師韓偉東與妻子于惠潔、五歲女兒韓宇馨（Emily）被發現陳屍於車庫。年僅六歲的韓宇馨面部遭受近距離八處槍傷。(本報檔案照，記者李雪／繪圖)

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

2025-11-10 17:49

超人氣

更多 >
先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了