從零開始的被動收入：2025年最佳免費BTC與DOG E雲端挖礦指南－ Quid Miner 全解析

在越來越多投資者尋求「輕鬆獲得被動收入」的今天，Quid Miner 雲端挖礦平台成了BTC 與DOGE 持有者的共同選擇。無論是希望按日累積的長期持幣者，還是看中狗狗幣 社群氛圍的新手，Quid Miner 都以「零門檻、手機操作、安全合規」三大優勢，提供了一個簡單可靠的被動收入入口。

Quid Miner 的三大優勢一目了然

輕鬆上手，無硬件

註冊即送15 美元算力獎勵，手機就能開始挖礦，無需購買礦機、電費 維護或技術設計。

安全可靠，行業認證

英国注册、受监管运营，数据与资金由 McAfee® 与 Cloudflare® 双重加密保护，透明安全让人放心。

支持多主流币种

除 BTC 外，平台还覆盖 DOGE、XRP、LTC 等多种主流加密资产，满足不同风险偏好者的需求。

此外，Quid Miner 的 App 操作界面清晰，后台运行稳定，帮助你在上班、旅行或休闲中轻松获取每日收益——真正做到了“手机挖矿，轻松赚币”。

为什么 BTC 与 DOGE 用户都青睐 Quid Miner？

比特币代表长期价值储备，是主流加密投资的首选。

狗狗币以社区热度、流通性强著称，很适合追逐热点与参与趣味投资。

Quid Miner 让两种人群都能利用闲置资产，无需高投入实现日常增值。

如何使用 Quid Miner？

註冊帳號

開啟Quid Miner 官網或App，幾分鐘內完成註冊，新用戶可享$15 免費算力獎勵。

選擇合約

在平台內選擇適當的挖礦合約，例如BTC 或DOGE，依個人偏好配置算力。

下表列出了您可以獲得的潛在收益：

BTC基礎算力【體驗合約】： 投資金額：100美元，合約週期：2天，每日收益4.0美元，到期收益：100美元+8美元

DOGE<C【Goldshell LT6】： 投資金額：500美元，合約期間：7天，每日收益6美元，到期收益：500美元+42美元

BTC【WhatsMiner M60S】： 投資金額： 3000美元，合約期限：1 5天，每日收益3 9.6美元，到期收益： 3000美元+ 594美元

BTC【Avalon A1566】： 投資金額：5,500美元，合約期限：2 2天，每日收益77美元，到期收益：5,500美元+ 1,694美元

DOGE<C【Antminer L7】： 投資金額：8,000美元，合約期限：30天，每日收益121.6美元，到期收益：8,000美元+3,648美元

BTC【ANTSPACE HW5】： 投資金額：5萬美元，合約期間：45天，每日收益：885美元，到期收益：5萬美元+39825美元

BTC【ANTSPACE HD5】： 投資金額：10萬美元，合約期間：50天，每日收益：18 2 0美元，到期收益：10萬美元+9 10 00美元

開始挖礦

系統自動運作算力，使用者無需額外操作，每日收益自動結算至帳戶餘額。

更多合約信息，請訪問Quid Miner平台官網： https://quidmining.com/

尾聲

2025 年，如果你正在尋找一條零門檻、可信賴的數位被動收入路徑，無需硬體、無需技術門檻，Quid Miner 就是當下最合適的選擇。它讓持有比特幣 的穩健派，或熱衷狗狗幣的社群派，都能輕鬆開啟每日收益之旅。

無論你在哪個領域，只要動動手指，就能讓加密資產為你持續運轉——這，就是Quid Miner 為你提供的被動增值方式。

Quid Miner平台官網： https://quidmining.com/

官方信箱：[email protected]

（此為工商信息，文責自負）