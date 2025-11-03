Sunny Mining於美國大選週推出每日收益5,117美元高收益雲挖礦計劃

在美國大選 週引發全球市場劇烈波動之際，加密貨幣 市場也大幅震盪。為因應不斷上升的不確定性，加密挖礦平台Sunny Mining今日宣布推出一系列高收益雲端挖礦產品，旨在為BTC及ETH、XRP等加密貨幣資產持有者提供穩定的被動收益通道。

根據CoinMarketCap數據，大選前一周比特幣日內波動率飆升至17.6%，為近三個月新高。主流代幣亦劇烈震盪，反映出市場對政策走向的高度敏感度。在這種背景下，穩定收益型加密產品需求日益增長。

Sunny Mining推出彈性週期雲挖礦服務，年化報酬率高達37%

Sunny Mining這次發布的「智慧雲端挖礦」計劃，依托全球分佈的綠色能源礦場和高效能ASIC礦機，為用戶提供多周期雲端算力租賃服務。用戶無需購置設備或技術操作，只需註冊帳戶、選擇算力合約，即可自動開始挖礦並每日獲得收益。平台採用美元結算收益，年化報酬率高達37%。

“在當前充滿不確定性的市場環境下，投資者更關注穩定收益。”Sunny Mining首席營運官GODWIN, Mark Robert表示，“我們的新計劃降低了參與門檻，也帶來可預測、透明且環保的長期回報。”

四步開啟雲端挖礦：輕鬆上手打造被動式現金收益

Sunny Mining為新手和經驗使用者提供了簡潔的參與流程。只需四個步驟，即可開始挖礦並實現穩定收益：

第一步：註冊帳戶

請造訪 www.sunnymining.com 並完成註冊，新用戶將獲得價值15美元的註冊獎勵，可立即體驗獲利模式。

第二步：充值資產

平台支援BTC、ETH、USDT（TRC20/ERC20）、XRP、BNB、USDC、ADA、SOL、DOGE、BCH、LTC等多種主流加密貨幣。

第三步：啟動算力合約

起投金額為100美元，用戶可依預算和目標選擇不同周期的算力合約，無需任何硬體或技術操作。系統將自動分配算力並開始每日挖礦收益。

熱門合約範例包括：

新用戶體驗合約：投資額：100 美元，期限：2 天，每日收益：4 美元，總利潤：100 美元 + 4 美元

基本合約：投資額：600 美元，期限：7 天，每日收益：7.50 美元，總利潤：600 美元 + 45.50 美元

基本合約：投資額：1,200 美元，期限：10 天，每日收益：16.2 美元，總利潤：1,200 美元 + 162 美元

高級合約：投資額：5000 美元，期限：22 天，每日收益：76.5 美元，總利潤：5000 美元 + 1683 美元

高級合約：投資額：27500 美元，期限：37 天，日收益：511.5 美元，總利潤：27500 美元 + 18925.5 美元

更多合約詳情，請瀏覽官網以取得最新資訊。

第四步：每日收益自動結算

合約啟動後，收益將每日發放至用戶帳戶。用戶可選擇提現或再投資，打造持續複利的自動化加密收益機制。

全球服務網絡與平台保障

目前，Sunny Mining 已為來自 190 多個國家的超過 900 萬用戶提供雲算力服務。平台與多家頂級礦池（如 F2Pool、ViaBTC）及綠色能源數據中心建立長期合作關係，確保算力來源穩定、環保且高效。

平台系統支援多語言介面，以美元計價結算每日收益，用戶可即時查看收益統計與圖表資料。系統並提供 7×24 小時線上客服，全方位保障用戶體驗與資金安全。

Sunny Mining 亦為業界少數具備下列能力的平台之一：

● 實現合約智能自動結算，無需手動操作；

● 綠能 使用比例超過 90%，致力推動環保挖礦；

● 全球節點合規佈局，涵蓋北美、亞太、歐洲、中東等地區。

平台始終秉持「降低門檻、提升收益、保障透明」之理念，致力打造人人皆可參與的去中心化收益網絡。

專家與投資者之聲

雅虎報道，Sunny Mining 將傳統風險控制與區塊鏈技術結合，正成為美國退休金數位化的業界標竿。

公共財政學者邁可．羅森博士表示：「其合規營運與透明化還款機制，讓 Sunny Mining 在退休儲蓄市場中備受青睞。」

康乃狄克州 退休銀行經理琳達·W 表示：「我不再擔心退休金縮水了，Sunny Mining 每日穩定收益讓我財務更安心。」

關於 Sunny Mining

Sunny Mining 為全球領先的雲算力平台，致力為個人與機構提供可持續、高透明度的加密挖礦解決方案。透過全球部署之綠色數據中心、高效能礦機資源及智能收益系統，Sunny Mining 致力於降低挖礦門檻，協助用戶輕鬆佈局被動收入。

官方網址：https://www.sunnymining.com/

下載應用程式：https://www.sunnymining.com/xml/index.html#/app

（此為工商信息，文責自負）