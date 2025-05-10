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暢小平婚介 5/17日聯誼 前25名女士半價

洛杉磯訊
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暢小平Cindy's Singles婚姻介紹中心，5月17日周六舉辦Spring Singles Party，晚上7時，在Almansor Court Ballroom大型晚餐聯誼舞會，邀請Top DJ，卡拉OK，現場將製造良好的娛樂效果，也能認識來自各地新朋友，再次感謝MR. Joe Preston先生的贊助，前25位女生半價優惠$20，報名可電818-355-0318。

擴大交友圈，想結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，有速配相親請早登記。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，7點至8點卡拉OK，邀請Top DJ，帶動歡樂氣氛，8點開始晚餐，舞會進行至凌晨12點。餐舞會每位40元，地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。

Cindy's Singles暢小平婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

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