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Astiva Health專業醫療支援 量身訂製服務

洛杉磯訊
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Astiva Health深知每位會員的健康需求獨一無二，致力於提供量身定製的優質醫療服務，確保每位會員都能享受專屬的關懷與支持。這就是為什麼他們以實惠的價格為每項計劃提供多種多樣的福利。他們的醫療保健計劃包括牙科、雜貨和非處方福利以及許多其他福利。

Astiva Health的健康計畫以個人化服務為核心，專注於支持本地社區，特別是資源有限的會員群體，確保每位會員都能獲得全面的健康保障。為此，他們建立了南加州最具多元化和包容性的醫療網絡之一，幫助會員快速連接到最適合的醫療服務提供者，共同促進社區的健康與繁榮。

Astiva Health提供多元的綜合健康福利，以滿足會員的個性化需求，並透過全方位的支持，讓會員及其家人享受更安心的生活。他們採用文化響應式的醫療服務模式，為不同文化背景的會員提供多語言支援，包括客戶服務、行銷資訊及教育資源，確保會員能輕鬆理解並充分運用各項服務。

Astiva Health推出的Astiva Health Premier計畫(HMO)010，是一項與Medicare簽訂合約的HMO計畫。為會員提供高性價比且全面的醫療保障，助力會員輕鬆管理健康。主要福利亮點：720元可立即使用於非處方藥、健身、高爾夫、中草藥保健品。每月100元購物津貼、每年高達72次針灸、和每季度400牙科津貼。為會員的健康提供更多選擇和支持。另外還有免費服務，包含0自付額的醫生門診、專科醫師門診、和住院費用第一天至第五天全免。

Astiva Health的服務範圍涵蓋加州以下五大郡：洛杉磯郡、橙郡、河濱郡、聖貝納迪諾郡、聖地牙哥郡。

此外，Astiva Health與南加州多家知名醫療機構合作，包括Southland Advantage Medical Group和AMDC醫療集團，確保會員能獲得專業、便捷且可靠的醫療支援，隨時隨地滿足健康需求。

如有任何疑問或想了解更多關於Astiva Health Premier計畫(HMO) 010的資訊，可去電1-866-610-0655 (TTY 711)。

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