大莊家重磅出擊「Home Sweet Win」活動送出全新屋

由全美第五大公共住宅建築商「Meritage Homes」公司設計建造的全新屋。

可曾見過美西賭場度假村免費送出一棟全新大屋嗎？大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）推出「Home Sweet Win」活動，破天荒呈獻大禮，幸運兒將獲贈一棟位於特曼庫拉市內全新興建四臥房三衛浴的安全社區新屋。

大莊家表示，三月至五月期間，該賭場度假村的會員將有機會贏取這枚開啟大屋的鑰匙，入住由全美第五大公共住宅建築商、節能住宅建造行業領袖「Meritage Homes」公司設計建造的全新大屋。此屋座落於特曼庫拉市，處街角地段，裝潢氣派，周邊為「Prado」私宅小區便利設施所環繞。此棟獨立式單戶住宅秉持大型開放式平面空間的設計理念，配備包括專業廚師級別的時尚廚房、高效節能智慧設施、全套家用電器、窗戶遮光設備及寬敞的戶外空間。門控社區內設有泳池、交誼會所、燒烤區、野餐涼棚及綠茵公園。

家居電視節目名主持人Ty Pennington 5月30目將主持抽獎活動。

著名家居電視節目主持人Ty Pennington將應邀主持此次豪禮送大屋活動。賓客們可在5月30日（周五）的現場抽獎活動中與Pennington交流， 並親睹送出一枚開啟全新大屋的鑰匙。

大莊家指出，從3月1日（周六）開始至5月30日晚上9時30分截止，「大莊家」會員使用會員卡玩自己最喜愛的角子機或賭桌遊戲即有機會獲取資格參與「Home Sweet Win」送大屋的活動。大莊家亦將於四月起推出更多豐富多采的方式及活動推廣來讓賓客獲取參加抽獎資格。

由3月7日起至5月30日，每逢星期五，賓客須親臨「大莊家賭場度假村」並使用會員卡方可激活抽獎資格。活動期間的每個星期五晚上10時，將有一位幸運兒被選中晉級至5月30日的終極大抽獎。活動期間的每個星期五晚上共計將抽出12名參與終極大抽獎的幸運名額。渴望獲得大屋之鑰的玩家還將有機會於5月30日的預選抽獎中贏取名額參與當晚的終極大抽獎。在5月30日晚上9時30分，至少有四名幸運兒將被選中加入最終的大抽獎名單。

大莊家賭場度假村被「康泰納仕旅行者」讀者評選為全美最佳賭場度假村。

此外，3月1日至5月23日期間獲得「大莊家」會員獎勵積分最高的玩家中將有三位可進入終極大抽獎的名單。大抽獎最後一個名額將留給「大莊家」的社交媒體粉絲。想要通過社交媒體方式獲取抽獎資格的大莊家會員須首先關注「大莊家賭場度假村」的Instagram及Facebook帳號。大莊家的社交媒體團隊將邀請關注者完成每週挑戰任務以獲取資格參加抽獎。「大莊家」社交媒體關注者在頻道上的活躍度將直接決定其可獲取抽獎資格的數量。

賓客必須年滿21週歲且持有「大莊家」會員資格方可參與活動。加入成為會員無需費用，手續簡單，前往「大莊家賭場度假村」會員中心申請即可，每次以會員卡玩最喜愛的角子機或賭桌遊戲賺取績分以獲取豐富的專屬會員優惠。

除了豪禮送大屋之外，「大莊家」此前曾向非營利性慈善房屋組織Habitat for Humanity of Greater Los Angeles（簡稱Habitat LA）捐贈五萬美元善款以做為支援該組織在今年一月山火 後的各項重建工作。Habitat LA幫助家庭困難進行災後重建的歷史由來已久，該組織最近發起了名為「REBUILD LA」的長期緊急救援行動來幫助受災民眾重建家園、重新安置、提供生活保障物資及恢復正常生活秩序。

欲瞭解更多大莊家賭場度假村「Home Sweet Win」活動詳情可登錄Pechanga.com/homegiveaway。