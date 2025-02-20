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迎蛇年領獨家好禮：Citi新春活動助您開啟蛻變之旅

洛杉磯訊
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金墜或胸針不包含金項鏈。所有金墜、胸針、金手鏈及金蛇擺飾均為Citi為2025年新春促銷活動獨家設計。「靈蛇花開」背面的別針為18K金。 贈品圖示，並非實際尺寸。
金墜或胸針不包含金項鏈。所有金墜、胸針、金手鏈及金蛇擺飾均為Citi為2025年新春促銷活動獨家設計。「靈蛇花開」背面的別針為18K金。 贈品圖示，並非實際尺寸。

2025睿蛇納福！Citi與華人社區一起歡慶農曆新年，特別推出2025年新春促銷活動。不論新或現有的Citi客戶，只需註冊並完成合格銀行業務，便可獲享Citi專為2025年新春促銷活動而精心設計的贈品，喜迎蛻變與洞悉的蛇年新春。

蛇作為中國十二生肖中的代表，象徵智慧、敏銳與蛻變，並以靈活優雅的特質在中華文化中占有獨特地位。2025蛇年更是兼具雙春（兩個「立春」節氣）和閏月的特殊年份，寓意雙倍好運。

蛇年伊始，Citi在此分享新春期間慶祝錦囊：

• 「擺」出年味：擺設祥瑞盆栽或水果裝點家中氣氛，例如富貴竹有更上一層樓的吉祥寓意，蝴蝶蘭象徵幸福與繁榮，橘子是大吉大利，柚子可以保佑安康。

• 「吃」出年味：吃與吉祥話相關諧音的食物，祈求來年平安順遂。例如吃年糕會「步步高升」，吃餃子會「招財進寶」，吃魚會「年年有餘」。

• 「逛」出年味：參與您所在社區的新年活動，美國主要城市如紐約與洛杉磯每年都會舉辦農曆新年遊行，可以在街頭欣賞舞龍舞獅以及其他傳統表演。

為了回饋客戶，Citi今年再度推出新春促銷活動，客戶在加入並完成合格銀行業務後，可以根據合格存款的金額，獲得蛇年吉祥厚禮。這些獨家禮品包括24K純金擺飾「瑞蛇守財（Fortune Keeper）」和24K純金「永恆手鏈（Eternity Bracelet）」，兩款皆由亞裔藝術家Tina Yu設計；18K金「花開富貴」金墜；24K純金「翠蛇盈金」金墜；24K純金「金蛇聚寶」金墜；24K純金「靈蛇花開」金墜/胸針；以及24K純金「福蛇抱翠」金墜，極具紀念和收藏價值。

蛇的蜿繞曲線不僅象徵人生旅程中的智慧選擇，更代表著蛻變與迎接挑戰的生命力。Citi與客戶共同踏上實現財務穩定與增長的旅程，幫助客戶開創通往自信理財未來之路。

此促銷活動於2025年3月31日截止。可親臨當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

亞裔 餃子 洛杉磯 華人

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