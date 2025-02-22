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許氏參業重視藥食同源 推花旗參XXO醬

洛杉磯訊
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許氏參業集團日前慶祝新春，特別舉辦年度品牌盛會「老許食養之參情江南」晚宴（見圖）。此次晚宴以「傳承與創新」為主題，邀請各地經銷商等業界嘉賓、社團領袖以及品牌合作夥伴的熱情參與。

晚宴開場由許氏參業集團總裁許恩偉先生致辭，他回顧了企業五十來的傳承歷程，強調了集團在推廣優質美國花旗參產品方面的不懈努力。他表示：我們秉持傳承五十年的匠心精神，不僅致力於提供最優質的產品，更希望能夠通過創新，將花旗參文化融入現代生活。

2025年許氏參業集團推出了「老許食養系列」，以倡導食養生活為宗旨，巧妙將花旗參、北海道干貝、海參、花膠、鮑魚及燕窩等頂級養生食材融入中國各大菜系，充分展現了中國菜系的多元與精緻，也深刻詮釋了這些飲食傳統中的文化底蘊。將養生與美食在日常生活中和諧交融，使食養不僅成為健康選擇，更升華為一種優雅的生活方式。當天晚宴的一大亮點，現場呈現了以「參情江南」為主題的創意江南菜品。

許氏參業集團歡慶品牌創業50週年的重要里程碑，特別與日本北海道漁連聯手，隆重推出重磅新品—花旗參XXO醬。該產品匯聚美國花旗的滋補精華與北海道頂級海鮮的鮮美滋味，完美詮釋了藥食同源的養生概念。副總裁林維章特別表示：「XXO醬是許氏對於健康與美味結合的最佳詮釋。這款產品不僅展現了跨國合作的創新精神，更突顯了許氏在養生文化推廣方面的努力。」

許氏參業集團除了透過全美各地實體經銷商網提供服務外，許氏購物網更以豐富的品項及優惠，提供全美消費者方便的購物服務。美中海外倉服務，消費者只要在美國下單，中國海外倉即可出貨，每逢佳節之際，選好禮選許氏，送許氏送健康，就是給家鄉思念的親友最好的祝福。請到各大超市及許氏特約經銷商選購許氏商品。許氏購物網同時提供各種不同優惠。許氏服務專線1-800-826-1577或上網www.hsuginseng.com。

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