東洛杉磯2月8日(週六)「回收有回報」免費獲全新濾油器及工具包！

洛杉磯 縣公共工程部於2月8日(星期六)上午10時至下午2時，在東洛杉磯的AutoZone汽車零件連鎖店，舉辦「舊機油濾油器及舊機油免費回收」活動，回收你的舊機油和濾油器，可免費獲得一個全新的濾油器及工具包。

洛杉磯縣公共建設部表示，住東洛杉磯(East Los Angeles)或附近的居民，都可以參加舊機油濾油器及舊機油回收活動，帶上換下來的舊機油與濾油器，到4301 E. Cesar E. Chavez Ave., East Los Angeles, CA 90022 (與Eastern Ave., 交界)，指定的AutoZone汽車零件連鎖店進行回收。

「回收有回報」的舊機油及濾油器回收活動，感謝大家為打造一個更綠意盎然及清潔社區做的貢獻，回收你的舊機油濾油器及舊機油，除可免費獲得一個全新的濾油器外，還有一份特別的回收工具包，其中包括一條工作巾、一漏斗和一個雙容量舊機油濾油器儲存容器，數量有限，送完即止，另現場並設有回收最多5加侖的舊機油服務。

濾油器是鋼製品，必須要妥善回收，殘餘的機油會對環境造成污染，參加可持續且有意義的舊機油及濾油器回收活動，它可以節省寶貴的資源，有利於大家的社區，建設更清潔的洛杉磯縣社區，需要大家的幫助，感謝大家為打造一個更綠意盎然及清潔的社區做的貢獻，將使社區受益。