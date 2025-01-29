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INTERTREND 慶春節雙喜臨門

洛杉磯訊

加州長堤市（Long Beach）市長李察遜（Rex Richardson）為迎接2028洛杉磯奧運，近日任命廣告公司Intertrend執行長黃儀嬙（Julia Huang）擔任2028年洛杉磯奧運，長堤市文化與藝術委員會主席，希望屆時讓全世界看見LA的文化活力。

Julia Huang 接受ABC電視台採訪
Julia Huang 接受ABC電視台採訪

洛杉磯奧運，賽事遍及大洛杉磯，其中有8項水上運動項目在長堤市舉行，因此市長希望當全世界聚焦在洛杉磯、長堤市時，不僅有運動賽事，地方上也要展現文化活力，因此成立文化與藝術委員會。

長堤市一所高中校長感謝Julia對該校藝文發展活動的支持，同學們特別創作了蛇年作品送給Julia。

特別邀請日本書法家當場揮毫巨幅福字
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INTERTREND 廣告公司在地經營30年，協助客戶包括豐田汽車（Toyota）、迪士尼（Disney）、摩根大通銀行（JPMorgan Chase）大型企業行銷亞裔市場。

為歡慶農曆蛇年的到臨Intertrend廣告公司27日在長堤市120年歷史的總部建築外牆，使用光雕投影技術復刻「貪食蛇」遊戲，用可愛又好玩的遊戲與在地社區居民和商業夥伴一起慶祝農曆春節

黃儀嬙表示，連續10年推出農曆春節的裝置藝術，目的就是希望把農曆春節的文化，帶入長堤市社區。該公司的成員以亞裔背景居多，黃儀嬙來自台灣，她笑說「我人在美國，心繫台灣」。長堤市是洛杉磯南方以貨運港口為核心的城市，也是全球重要的物流樞紐之一。黃儀嬙表示，希望可以利用這個機會，為這個城市有所貢獻，特別是在她所專長的藝文活動，期待在奧運期間，讓全世界的人看見洛杉磯的好、看見長堤市的好。

長堤 洛杉磯 奧運 春節 亞裔

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