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新世紀傢俱新年特價 享80%折扣

洛杉磯訊

新世紀傢俱於農曆新年期間，推出「新年大特價」優惠活動，特價商品高達80%折扣出售，有關詳情可電626-285-9788查詢。

該傢俱店的特價商品中，有大型皮沙發椅特價129元、高級兩座位布沙發148元、現代流行轉角布沙發兩件組特價299元原價$999、大型實木五斗櫃特價199元、印尼全實木大型Buffet Table特價199元、高級實木餐桌五件組特價188元、單人實木床98元、布藝雙人床三件組特價99元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價399元、義大利百分百真皮沙發特價499元、美國名牌全真皮沙發兩件組特價788元等。

另有Ashley Reclining兩人座布沙發399元、美國第一品牌Ashley傢俱大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、百分百全真皮沙發兩件組特價888元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元、真皮三人座沙發特價499元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

該傢俱店表示，他們在聖蓋博山谷區已有25年歷史，逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部均以成本價售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA（位Las Tunas與Broadway之間），每週七天營業時間由上午11時至下午6時。

印尼 義大利 聖蓋博

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